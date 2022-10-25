Як знайти роботу на Порталі вакансій медичних працівників
Нещодавно Міністерство охорони здоров’я запустило на своєму сайті розділ «Портал вакансій медичних працівників». Він покликаний допомогти кожному медику, який потребує роботи, знайти вакансію, що йому підходить. Ознайомитися з пропозиціями, що розміщені на порталі, можна за посиланням.
Від початку роботи на порталі подано понад 500 вакансій до закладів охорони здоров’я по всій Україні.
Портал вакансій медичних працівників є простим та зручним у користуванні. На ньому пошукачі можуть ознайомитися з усіма можливими опціями працевлаштування, додатковими перевагами та можливостями, щоб знайти роботу за своїм запитом.
Щоб знайти вакансії у бажаному регіоні України, медик-пошукач може скористатися фільтром за областю, вказавши необхідну у полі «Область».
Заклади охорони здоров’я можна відфільтрувати за формою власності та обрати з-поміж державних, комунальних, приватних тощо.
Вакансії можна фільтрувати і за посадою. Для цього слід вибрати необхідну посаду з випадного списку. Фільтр автоматично відсортує вакансії за запитом та видасть усі відповідні.
В описі вакансії міститься вся необхідна інформація, включно з вимогами до кандидата, розміром заробітної плати та додатковими перевагами.
Портал вакансій медичних працівників – це зручний інструмент, який може допомогти швидко знайти роботу. МОЗ запрошує тих, хто шукає роботу, користуватися цим порталом та закликаємо роботодавців активно розміщувати вакансії, адже так разом зможемо посилити медичну систему в боротьбі проти ворога!