Європейська комісія перерахувала Україні 66 мільйонів євро на відновлення зруйнованих ворожими обстрілами шкіл.



Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомила заступник генерального директора Директорату Єврокомісії з питань добросусідства та переговорів з розширення (DG NEAR) Катаріна Матернова, яка також є в.о. керівника групи підтримки України у складі Єврокомісії.

“Європейська комісія перерахувала € 66 мільйонів до бюджету України на реконструкцію та реабілітацію шкільних приміщень, пошкоджених під час війни росії проти України”, – написала вона.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Євросоюз та Україна підписали угоду про пакет підтримки в обсязі 100 млн євро на відновлення пошкоджених війною шкіл.

Пакет допомоги включає, зокрема, 34 млн євро гуманітарної допомоги. З них 20 млн євро спрямовуються через Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) і 14 млн євро – через Програму розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПР ООН). Ця підтримка зосереджуватиметься на дрібному та середньому ремонті, зокрема на ремонті вікон, дахів, дверей, санітарного обладнання і опалення, а також на наданні шкільного обладнання для навчальних приміщень і бомбосховищ.

Ще 66 млн євро буде надано безпосередньо уряду України в якості бюджетної підтримки.

ukrinform.ua