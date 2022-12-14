ЄС виділив Україні 500 млн євро макрофіну

Європейська комісія виплатила третій і останній транш у розмірі 500 мільйонів євро в рамках надзвичайної макрофінансової допомоги для України. З сьогоднішнім платежем загальна сума макрофінансової допомоги, наданої Україні з початку війни в росії, досягла 7,2 млрд євро.

Кошти були надані Україні у формі дуже пільгових позик із довшими термінами погашення, ніж у рамках звичайної програми. На знак солідарності бюджет ЄС покриє відсотки за цими позиками.

“Сьогоднішня виплата стала результатом позитивної оцінки Комісією виконання Україною семи заходів структурної політики, погоджених у Меморандумі про взаєморозуміння, підписаному 3 жовтня. Ці заходи спрямовані на посилення стійкості та економічної стабільності країни, покращення бізнес-клімату, зміцнення верховенства права та управління та гарантування енергетичної безпеки України”, – йдеться у заяві.

Комісія вже виплатила Україні 600 млн євро в березні та ще 600 млн євро в травні цього року, потім 1 млрд євро в серпні, 2 млрд євро в жовтні та 2,5 мільярда євро в листопаді.

pmg.ua