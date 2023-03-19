Індексація пенсій на Закарпатті: кому і наскільки?

Уже у березні пенсіонери отримали проіндексовані, тобто підвищені пенсії. Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області провело індексацію пенсійних виплат для 251 тисячі пенсіонерів, що становить 98,8% від загальної кількості пенсіонерів області (на обліку перебуває 254,1 тис пенсіонерів). Середній розмір підвищення становить – 454 грн. Про це під час брифінгу повідомила начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області Анастасія Пентек.

– Перерахунок пенсій у березні здійснено з урахуванням середньої зарплати в Україні 7405 грн. Загалом видатки на виплату в березні склали 1 млрд 85 млн грн. Середній розмір пенсії по області станом на 1 березня становить 4270 грн. Важливо зазначити, що перерахунок пенсій торкнувся майже всіх категорій громадян. Верхню межу індексації обмежили сумою 1500 грн (це максимальний розмір доплат, який отримають пенсіонери). Мінімальна доплата становить не менше 100 грн. Індексація не поширюється на тих громадян, у яких пенсія становить понад 20 тис грн, – розповіла Анастасія Юріївна.

Збільшено мінімальний розмір пенсій за віком для пенсіонерів, які досягли віку 65 років і більше, не працюють та які мають повний страховий стаж 30 років для жінок та 35 для чоловіків. Мінімальна виплата цих категорій осіб становить 3120 грн. Таких пенсіонерів в області – 39495.

Розмір підвищення пенсії кожного конкретного пенсіонера визначено індивідуально з урахуванням його особистих показників, зокрема закону, згідно з яким пенсію призначено, часу призначення пенсії, тривалості страхового стажу, величини заробітної плати, належності до непрацюючих пенсіонерів та до певної вікової категорії.

Пенсіонерам, яким до 2020 року нараховані пенсійні виплати за Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, пенсії проіндексовано на коефіцієнт збільшення 1, 197.

Так, збільшено мінімальний розмір пенсій за віком для пенсіонерів, які досягли віку 65 і більше, не працюють та які мають повний страховий стаж 30 років для жінок та 35 для чоловіків. Мінімальна виплата цій категорії осіб з 1 березня становить 3120 гривень. Таких пенсіонерів в області – 39495.

Також підвищення отримали пенсіонери, яким до 31 грудня 2022 року включно призначено пенсії відповідно до статей 13 (за вислугу років), 21 (по інвалідності) і 36 (у разі втрати годувальника) Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. Ще одна категорія – це пенсіонери з інвалідністю та є ліквідаторами наслідків ЧАЕС.

Наприкінці варто зазначити, що з 1 квітня відбудеться плановий перерахунок пенсій тим, хто продовжує працювати, а на Закарпатті це понад 54 тисячі пенсіонерів.

Христина БІКЛЯН

Карпатський об’єктив