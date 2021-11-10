Закарпатському угорському iнституту імені Ференца Ракоці ІІ – 25 років: ювілейна церемонія в Берегові

Закарпатський угорський iнститут імені Ференца Ракоці II відзначає 25-річчя свого існування. З цiєї нагоди 8 листопада була організована ювілейна церемонія в Берегові. На урочистому заході відбулася передача нового корпусу закладу. Зараз тут розміщується Фаховий коледж ЗУI iменi Ференца Ракоцi II та професійний центр ім. Егана Еде у м. Берегово.

Після урочистого відкриття на церемонії була представлена ​​коротка історія будівлі. Модернізація була реалізована у 2019-2021 роках за підтримки уряду Угорщини в рамках проекту розвитку за участю Фонду ім. Габора Бетлена та благодійного фонду Церемонія відкриття супроводжувалась традиційним перерізанням стрічки, а ключ від закладу Каталіні Шовш, керівниці Фахового коледжу, вручила Тинде Товт, директорка благодійного фонду.

Присутніх привітав Юрій Садварі, директор Мукачівського фахового коледжу НУБіП України. Після вітального слова Каталін Шовш, керівниця Фахового коледжу ЗУІ, розповіла, що ця будівля символізує надію та віру в майбутнє. Вона наголосила, що iнститут завжди приділяв увагу забезпеченню вищої освіти угорськомовній молоді Закарпаття, а потім пригадала початок шляху, який вони пройшли, щоб стояти тут сьогодні.

Після урочистих промов учні Фахового коледжу привітали гостей короткою програмою у супроводі «Кокош Банди». Потім представники церков попросили благословення та освятили оновлену будівлю.

Церемонія продовжилась в актовому залі закладу. Прозвучав гімн iнституту, потім присутніх привітав Степан Черничко, ректор ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ.

«Iнститут і Фаховий коледж – це інвестиція в молодь, у спільне майбутнє. Вклад 25-річної давності не був даремним», ‒ зазначив ректор.

Він зазначив, що завдяки жертовній праці засновників, iнститут постійно розвивається, стабільніший і сильніший, ніж будь-коли, і готовий протистояти наступним викликам.

Віце-прем’єр-міністр Угорщини, Жолт Шемʼєн заявив, що уряд Угорщини підтримуючи закарпатську національну меншину виконує свій обов’язок. Він наголосив, що Угорщина з самого початку завжди підтримувала Україну. Проте віце-прем’єр-міністр висловив своє незадоволення щодо порущень прав національної меншини Закарпаття. Він наголосив, що в Угорщині завжди поважають українські національні громади і їхні права.

«Ми не вартуємо менше за інших. Тому права меншин розповсюджені в Європейському Союзі поширюються і на угорську громаду. І наша позиція щодо прав меншин ‒ це звичайна справа для нас. Якщо Україна хоче наблизитися до ЄС, вона повинна серйозно ставитися до цих прав», ‒ пояснював віце-прем’єр-міністр.

Голова Закарпатської ОДА, Анатолій Полосков зазначив, що досі пам’ятає як виглядала будівля інституту 20 років тому.

«Дуже пощастило, що прийшли люди, які хотіли зробити добро для людей Закарпаття, для освіти Закарпаття. Мені дуже приємно перебувати в цьому залі з людьми, які безпосередньо перетворили будівлю колишнього суду в такий прекрасний осередок Закарпатської освіти», ‒ сказав голова Закарпатської ОДА.

Потім від імені Закарпатської обласної державної адміністрації він вручив подяку Ільдіко Орос та Степану Черничко за багаторічну сумлінну працю та особистий внесок у відзначення 25-річчя закладу.

Після цього був показаний документальний фільм «Tölgyfa», що був зроблений студією ТВ21 Ужгород, до 25-річчя iнституту.

Ільдіко Орос, президент Закарпатського угорського iнституту імені Ференца Ракоці ІІ була вдячна за цей день, згадала труднощі минулого, і наголосила що було багато позитивих моментів.

На церемонії Жолт Шемʼєн, віце-прем’єр-міністр, передав 4000-томну книгозбірню письменника та історика літератури Золтана Сеча бібліотеці iнституту, яку приймала директорка бібліотеки, Ібоя Нодь-Самборовскі.

Наприкiнцi у виконанні Ержебет Кокош присутнi могли почути «Благословення столу Секеїв».

В інституті проходила пряма трансляція заходу.

Марта Мондік