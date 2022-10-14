423 дитини загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 14 жовтня 2022 року більше ніж 1 233 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 423 дитини загинуло та понад 810 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 407, Харківській – 256, Київській – 116, Миколаївській – 77, Чернігівській – 68, Запорізькій – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Дніпропетровській – 31.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 614 закладів освіти. З них 313 зруйновано повністю.

Офіс Генерального прокурора