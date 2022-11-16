431 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 16 листопада 2022 року більше ніж 1266 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 431 дитина загинула та понад 835 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 423, Харківській – 264, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 64, Дніпропетровській – 31.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

Офіс Генерального прокурора