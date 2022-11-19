437 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 19 листопада 2022 року більше ніж 1 274 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 437 дітей загинуло та понад 837 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 423, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 64, Дніпропетровській – 32.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

Офіс Генерального прокурора