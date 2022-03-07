Андрея Бочкор: у ці важкі дні важлива будь-яка допомога

З початку українсько-угорської війни з України до Угорщини прибуло близько 140 тисяч біженців. З них 100 тисяч – українці, 22 тисячі – закарпатські угорці, 18 тисяч – громадяни країн-не членів ЄС, яким Угорщина допомагає дістатися батьківщини.

Депутат Європарламенту Андрея Бочкор відвідала прикордонний регіон, щоб особисто ознайомитися із ситуацією щодо біженців в угорсько-українських пунктах пропуску. Політик закарпатського походження наголосила, що угорський народ демонструє відданість та співчуття.

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Джерело: life.ko.net.ua