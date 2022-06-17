Концерт Антона Генкіна в Берегові

16 червня у ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ виступив піаніст Антон Генкін, доцент Дніпропетровської академії музики.

Інститут мав можливість одним з перших допомогти колегам та їх сім’ям, які були вимушені тікати від бойових дій. За підтримки інституту та уряду Угорщини їм було забезпечено житло та харчування. Голосом вдячності виступив і виконавець.

Після промови президента інституту, Ільдіко Орос, Генкін вразив присутніх вічними творами Франца Шуберта, Вольфганга Амадея Моцарта, Леопольда Годовського, Клода Дебюссі, Фредеріка Франсуа Шопена та інших. Віртуозний виступ був нагородженний оплесками та букетами квітів.

Пiанiст закінчив Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. З 2011 до 2016 рр. навчався у Берлінському університетi мистецтв, з 2019 року кандидат мистецтвознавства. Ранiше був викладачем у Дніпропетровській академії музики ім. М. Глінки, потiм став доцентом кафедри «Фортепіано». Він також брав участь у міжнародному дослідницькому проекті. З його іменем можна пов’язати 72 публікації серед яких є наукові праці, монографії та статті.

Після виступу викладачі, проживаючі в інституті, подякували інституту та уряду Угорщини за підтримку та Антону Генкіну за прекрасний музичний виступ.

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