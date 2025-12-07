На Закарпаття доправили партію гуманітарної допомоги із Чехії

Чеські партнери 6 грудня привезли на Закарпаття партію гуманітарної допомоги від краю Височина та Пардубіцького краю.

Про це інформують на сторінці Закарпатської облради у Facebook.

Чеська делегація на чолі з головою крайового уряду краю Височина, керівником благодійного фонду „VIZA” Зденеком Кадлецом передали:

мікроавтобуси Ford для Закарпатської обласної станції переливання крові та Мукачівського психо-неврологічного інтернату №1;

медичні засоби (маски, рукавиці, захисні костюми) для Центру легеневих хвороб;

автомобіль для вивезення сміття для Драгівської територіальної громади;

карету швидкої допомоги для Усть-Чорнянської територіальної громади;

4 холодильники, 3 пральні машини, 3 міксери для Мукачівського психо-неврологічного інтернату, Вільшанського дитячого будинку та Ужанського національного парку;

67 комплектів комп’ютерної техніки для Стройненської, Стужицької, Ганьковицької, Хустської, Березниківської, Перечинської, Сімерської та Дусинської шкіл, а також для Ужанського національного парку;

обладнання для таксації деревостанів для ДП „Ліси України”;

інтерактивні панелі (мультборди) для Липчанської школи.

„Для Закарпаття важлива така увага та підтримка від наших чеських друзів. Від початку повномасштабного вторгнення це вже їхня 37-ма гуманітарна місія”, — повідомив голова Закарпатської облради Роман Сарай.

suspilne.media