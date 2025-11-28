На Закарпатті відзначили 10-річчя патрульної поліції

Напередодні 10-ї річниці створення Управління патрульної поліції в Закарпатській області керівництво краю привітало особовий склад підрозділу.

Представники влади подякували поліцейським за щоденну службу та внесок у забезпечення порядку в регіоні.

Перший заступник голови ОВА Василь Іванчо відзначив, що за десятиліття роботи патрульна поліція стала однією з ключових служб, відповідальних за безпеку громадян, реагування на виклики та підтримання правопорядку.

«Частина патрульних сьогодні служить у лавах Сил оборони, і ми вдячні їм за мужність і відданість. В умовах війни роль патрульної поліції лише зросла, а її працівники демонструють високий професіоналізм і витримку», — наголосив Іванчо.

З нагоди річниці співробітникам, які зробили вагомий внесок у розвиток служби, вручили подяки та спільні відзнаки Закарпатської ОВА й облради.