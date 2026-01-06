Пішохідний перетин вже запущений

Пішохідний і велосипедний перетин кордону на КПП «Ужгород – Вишнє Нємецьке» вже запущений.

На пункті пропуску Ужгород – Вишнє Нємецьке вже можна перетнути кордон пішки або на велосипеді.

Запрацювала окрема лінія пропуску та виділений коридор для пішоходів і велосипедистів.

Офіційне відкриття пішохідного та велосипедного переходу планується 7 січня, однак фактично новий формат перетину кордону вже доступний для подорожуючих.

Нововведення має зменшити навантаження на автомобільний напрямок та спростити перетин кордону для місцевих жителів і туристів.

Джерело та фото: Віталій Глагола