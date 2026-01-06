Пішохідний перетин вже запущений
Пішохідний і велосипедний перетин кордону на КПП «Ужгород – Вишнє Нємецьке» вже запущений.
На пункті пропуску Ужгород – Вишнє Нємецьке вже можна перетнути кордон пішки або на велосипеді.
Запрацювала окрема лінія пропуску та виділений коридор для пішоходів і велосипедистів.
Офіційне відкриття пішохідного та велосипедного переходу планується 7 січня, однак фактично новий формат перетину кордону вже доступний для подорожуючих.
Нововведення має зменшити навантаження на автомобільний напрямок та спростити перетин кордону для місцевих жителів і туристів.
Джерело та фото: Віталій Глагола