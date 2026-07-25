Перший центр для переселенців з Херсонщини відкрили на Закарпатті

Координаційний центр для вимушених переселенців з Херсонської області відкрили 24 липня на площі Кирила і Мефодія в Ужгороді. Цей простір став першим на Закарпатті і 14-м в Україні — його відкриття профінансували в Херсонській облдержадміністрації. Тут можна отримати гуманітарну допомогу, юридичні й медичні консультації. Також у центрі є дитячий простір.

Соціальна, юридична, медична допомога — це частина послуг, які зможуть отримати переселенці у координаційному центрі для вимушених переселенців з Херсонщини.

«Також у нас є дуже чудовий дитячий простір, де можуть діти приходити, гратися і проводити свій час. Також у нас є комп’ютери, є в нас принтери, можуть люди приходити працювати, є вайфай, де вони можуть робити свою роботу, якщо немає, де працювати», — розповіла керівниця центру для переселенців з Херсонщини Наталія Здоровець.

Tут працюватиме і Центр надання адміністративних послуг. Скористатися його послугами зможуть не тільки переселенці.

«Маємо два робочих місця постійних, які будуть приймати внутрішньо переміщених осіб. а також навіть є можливість приймати мешканців Ужгородської громади незалежно від того, де вони зареєстровані. Будуть надаватися адміністративні послуги, соціальна підтримка, консультації з питань медичних, психологічна допомога», — повідомила керівниця ЦНАП Алевтина Голтаєва.

Це перший центр для переселенців з Херсонщини, який відкрили на Закарпатті. Загалом в Україні таких просторів уже 14-ть.

«На Херсонщину прилітає більше тисячі снарядів за день — це майже мільйон снарядів з початку війни. Основна задача — це, щоб ви відчули себе в цьому місці як вдома», — каже голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

suspilne.media

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