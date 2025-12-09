Президент мав аудієнцію в Папи Римського Лева ХІV

Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в Папи Римського Лева ХІV, яка відбулася в Папському палаці у Кастель-Гандольфо.

Глава держави подякував Його Святості за постійні молитви за Україну й українців і заклики до справедливого миру.

Президент поінформував Папу Римського про дипломатичну роботу зі США, яка спрямована на досягнення достойного й гарантованого миру. Володимир Зеленський закликав Його Святість продовжувати підтримку скоординованих миротворчих зусиль.

Глава держави й Понтифік обговорили подальші зусилля Ватикану для повернення українських дітей, яких викрала Росія. Президент подякував Його Святості за підтримку маленьких українців і Святому Престолу – за постійну гуманітарну допомогу та готовність розширити присутність гуманітарних місій, зокрема у прифронтових регіонах.

Володимир Зеленський запросив Папу Римського відвідати Україну з апостольським візитом.

president.gov.ua