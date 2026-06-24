„Резерв+” тимчасово призупинив частину сервісів

Сьогодні, 24 червня, у мобільному застосунку «Резерв+» тимчасово обмежили роботу деяких електронних послуг.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони.

«Тимчасово призупинено окремі сервіси, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи. Це зроблено, щоб не допустити помилок в обробці заяв через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери», — йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснили, що через некоректні відповіді та технічні збої з боку реєстрів соціальної сфери виник ризик неправильної обробки цифрових заяв користувачів.

Тимчасово можуть бути недоступними:

подання заяви на відстрочку за підставою інвалідності;

оновлення даних про інвалідність онлайн;

перевірка відповідних даних операторами ТЦК та СП.

У Міноборони пояснили, що таке тимчасове обмеження деяких сервісів не впливає на вже чинні відстрочки та не скасовує право на відстрочку за наявності законних підстав.

«Після відновлення стабільного обміну даними послуги знову стануть доступними в Резерв+», — наголосили у повідомленні.

tsn.ua

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →