Ideiglenesen felfüggesztették a Rezerv+ egyes szolgáltatásait

Ideiglenesen szüneteltetik a Rezerv+ mobilalkalmazás néhány elektronikus szolgáltatásának működését – közölte az Ukrán Védelmi Minisztérium.

A tájékoztatás szerint június 24-től azok a funkciók váltak átmenetileg elérhetetlenné, amelyekhez a fogyatékosságra vonatkozó adatok más állami nyilvántartásokon keresztüli ellenőrzése szükséges.

A minisztérium közölte, hogy a korlátozásra azért volt szükség, mert a szociális területi állami rendszerek működésében technikai problémák merültek fel, illetve egyes esetekben pontatlan adatválaszok érkeztek. Emiatt fennállt a veszélye annak, hogy a felhasználók digitális kérelmeit hibásan dolgozzák fel.

Jelenleg átmenetileg nem érhető el:

a halasztási kérelem benyújtása fogyatékosság alapján;

a fogyatékossági adatok online frissítése;

a vonatkozó adatok ellenőrzése a területi toborzó- és szociális támogatási központok munkatársai számára.

A Védelmi Minisztérium hangsúlyozta: a szolgáltatások ideiglenes korlátozása nem érinti a már érvényben lévő halasztásokat, és nem törli a jogosultságot azok számára, akiknek törvényes alapjuk van a halasztásra.

A közlemény szerint a funkciók akkor válnak ismét elérhetővé, amikor helyreáll az állami rendszerek közötti stabil adatcsere.

Kárpátalja.ma/tsn.ua

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