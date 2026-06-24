Ideiglenesen felfüggesztették a Rezerv+ egyes szolgáltatásait
Ideiglenesen szüneteltetik a Rezerv+ mobilalkalmazás néhány elektronikus szolgáltatásának működését – közölte az Ukrán Védelmi Minisztérium.
A tájékoztatás szerint június 24-től azok a funkciók váltak átmenetileg elérhetetlenné, amelyekhez a fogyatékosságra vonatkozó adatok más állami nyilvántartásokon keresztüli ellenőrzése szükséges.
A minisztérium közölte, hogy a korlátozásra azért volt szükség, mert a szociális területi állami rendszerek működésében technikai problémák merültek fel, illetve egyes esetekben pontatlan adatválaszok érkeztek. Emiatt fennállt a veszélye annak, hogy a felhasználók digitális kérelmeit hibásan dolgozzák fel.
Jelenleg átmenetileg nem érhető el:
- a halasztási kérelem benyújtása fogyatékosság alapján;
- a fogyatékossági adatok online frissítése;
- a vonatkozó adatok ellenőrzése a területi toborzó- és szociális támogatási központok munkatársai számára.
A Védelmi Minisztérium hangsúlyozta: a szolgáltatások ideiglenes korlátozása nem érinti a már érvényben lévő halasztásokat, és nem törli a jogosultságot azok számára, akiknek törvényes alapjuk van a halasztásra.
A közlemény szerint a funkciók akkor válnak ismét elérhetővé, amikor helyreáll az állami rendszerek közötti stabil adatcsere.