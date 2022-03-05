Ситуація у Виноградові під час війни

Сьогодні десятий день війни. Люди вже взяли себе у руки, володіють ситуацією. У населених пунктах організовують територіальну самооборону. Охочих багато, вони патрулюють місцевість, пильнують за дотриманням правопорядку.

Виноградівська громада, окружні села, підприємства організації, установи приймають евакуйованих із зони бойових дій. У школах діти виготовляють маскувальні сітки, на фірмах зварюють протитанкові їжаки. Майже в кожній хаті хтось приймає своїх родичів, друзів, знайомих. Це допомагає бути сильними у цей нелегкий час. Адже ми допомагаємо. Можу сказати, що біда – вона дуже єднає. Кожен робить свій вклад у спільну перемогу: хтось плете сітку для наших військових, хтось збирає необхідні речі та продукти, та всі моляться за мир.

Шпонтак Аніта