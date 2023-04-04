Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 4 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 70 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів. Пасажиропотік відносно попередньої доби зменшився ще на 11 тисяч осіб.

З України минулої доби вибули 31 тисяча осіб. 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 39 тисяч осіб, 35 тисяч з них – наші співвітчизники.

Оформлено 96 вантажівок з гуманітарною допомогою.

dpsu.gov.ua