Ситуація на кордоні: на яких КПП на Закарпатті фіксують черги

На декількох пунктах пропуску в межах Закарпаття спостерігають не значні черги на виїзд з України.

За інформацією Держприкордонслужби, черги фіксують на КПП «Ужгород», що на словацькому кордоні, та на пункті пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною.

Словаччина

«Малий Березний» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Ужгород» – 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Малі Селменці» – 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Угорщина

«Тиса» – 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

«Косино» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

«Лужанка» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Вилок» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Велика Паладь» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

Румунія

«Дякове» – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Солотвино» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» – 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;

«Красноїльськ» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Дяківці» – 0 л/а, 0 пішоходів.

Польща

«Ягодин» – 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

«Устилуг» – 25 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Угринів» – 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Рава-Руська» – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Грушів» – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Краківець» – 0 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Шегині» – 0 л/а, 7 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Смільниця» – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Нижанковичі» – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України