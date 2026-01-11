Ситуація на кордоні: на яких КПП на Закарпатті фіксують черги
На декількох пунктах пропуску в межах Закарпаття спостерігають не значні черги на виїзд з України.
За інформацією Держприкордонслужби, черги фіксують на КПП «Ужгород», що на словацькому кордоні, та на пункті пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною.
Словаччина
«Малий Березний» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
«Ужгород» – 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
«Малі Селменці» – 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Угорщина
«Тиса» – 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Дзвінкове» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
«Косино» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
«Лужанка» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Вилок» – 0 л/а, 0 пішоходів;
«Велика Паладь» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).
Румунія
«Дякове» – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Солотвино» – 0 л/а, 0 пішоходів;
«Порубне» – 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;
«Красноїльськ» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Дяківці» – 0 л/а, 0 пішоходів.
Польща
«Ягодин» – 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
«Устилуг» – 25 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Угринів» – 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Рава-Руська» – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Грушів» – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Краківець» – 0 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Шегині» – 0 л/а, 7 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
«Смільниця» – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Нижанковичі» – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);