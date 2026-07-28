У румунському Клуж-Напоці відкрили перше Почесне консульство України

Уряди України та Румунії погодили відкриття першого Почесного консульства України в Клуж-Напоці, почесним консулом призначено підприємця Васілє-Серіожу Рускована.

У Клуж-Напоці офіційно відкрили перше Почесне консульство України в Румунії. Про це повідомило Посольство України в Румунії на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Почесним консулом України призначено румунського підприємця та громадського діяча Васілє-Серіожу Рускована. Він є етнічним українцем, походить із регіону Марамуреш, де історично проживає одна з найбільших українських громад Румунії.

Рускован має юридичну освіту та ступінь магістра з економіки. На початку кар’єри працював помічником професора Васіле Пушкаша — дипломата, колишнього головного переговорника Румунії щодо вступу до Європейського Союзу та депутата парламенту. Згодом він заснував Kapamed Group — групу компаній, що спеціалізується на виробництві медичних виробів і впровадженні сучасних рішень для сфери охорони здоров’я. Нині компанія працює в Румунії, Україні, Болгарії та Республіці Молдова.

Як президент Асоціації RUSCOVAN, новопризначений почесний консул реалізував численні гуманітарні ініціативи в Румунії, Україні та Молдові. З початку повномасштабного вторгнення він активно підтримує українських біженців у Румунії, а також допомагає українським громадам і дітям, які постраждали від війни. За свою громадську діяльність Рускован нагороджений відзнаками українських державних установ, а також срібним коміром Міжнародної академії Святого Маврикія при Ватикані.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Румунії Ігор Прокопчук наголосив, що відкриття Почесного консульства є додатковим інструментом зміцнення дружніх відносин і стратегічного партнерства між двома країнами. Він привітав Рускована з призначенням і побажав успіхів у виконанні відповідальної місії.

Консульський округ нового представництва охоплює п’ять повітів: Клуж, Тіміш, Арад, Марамуреш і Брашов. Почесний консул окреслив своє бачення діяльності установи, зазначивши, що прагне перетворити цей регіон на платформу українсько-румунської співпраці в економічній, академічній, культурній та інституційній сферах.

Серед основних напрямів роботи консульства — захист прав громадян України, які проживають або тимчасово перебувають у Румунії, підтримка гуманітарних ініціатив і проєктів із відновлення України, розвиток економічного партнерства шляхом залучення інвестицій та реалізації стратегічних ініціатив, зокрема Carpathian Integration Initiative. Також установа сприятиме розширенню співпраці у сферах освіти, науки, інновацій та культури, підтримці європейської інтеграції України та розвитку партнерства з історичною українською громадою Румунії.

galinfo.com.ua

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