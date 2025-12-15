Уряд запроваджує автоматичний військовий облік громадян

Кабмін ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Нове рішення спрямоване на зменшення бюрократичних процедур та спрощення взаємодії громадян із територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Частина громадян відтепер ставатиме на військовий облік автоматично — без особистих звернень, черг і подання додаткових документів.

Автоматично на військовий облік ставитимуться:

чоловіки, які не стали на облік у 17 років — статус призовника надаватиметься автоматично з моменту досягнення 18-річного віку;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, — під час оформлення або обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби України без необхідності відвідування ТЦК та СП чи проходження ВЛК.

Як зазначила заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук, між Міністерством оборони, Державною міграційною службою, демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану налагоджено обмін даними. Це дозволяє системі автоматично вносити необхідну інформацію без додаткових дій з боку громадян.

zakarpattya24.com