Eltűnt nők nyomában

A szülőszobákon túl

Minden kismama megtapasztalhatja azt pár hónap erejéig, hogy milyen a világ középpontjában lenni. A kedvedben jár a család, a barátok, előzékenyek veled az idegenek is. Aztán kint a gyerek, és gyakorlatilag megszűnsz létezni. Kivéve persze, ha elvárásokról van szó.

Azonnal tudd, hogyan kell megfogni. Fektetni. Büfiztetni. Legyen azonnal tejed. Nagyon elrontasz valamit, ha nem alussza át egyből az éjszakát – a kéretlen megjegyzésekre nem csak az áldott állapot alatt számíthatsz. De rádfigyelésre, valós érdeklődésre már jóval kevésbé.

Érthető, ha nem rajtad az elsődleges fókusz. Nagy az öröm, persze. Új jövevény a háznál. Apuka posztolta, hogy anya és baba is jól vannak. Mi baj lehet veled? Túlestél a nehezén (vagy megúszósan szültél), fájt „kicsit”, de már minden rendben. Jöhet a tündérmese!

És valóban tündérmese. De azért a mesékben is akadnak gonosz mostohák, vérmes szörnyek és bonyodalmak szép számmal. Amiket meg kell oldani. Csak épp nem tündérkeresztanyáknak, hős lovagoknak (bár kiveszik rendesen a részüket), mitikus lényeknek, nem is a jótanáccsal Dunát rekesztő jóakaróknak, hanem neked. Aki igazából azt sem tudtad eddig, hogy eszik vagy isszák a gyereket. És most itt van végtelen törékenységében. Tessék. Tartsd életben…

A babaillatú hétköznapok akármilyen csodálatosak, egyben megterhelőek is. A férjed visszamegy dolgozni – már ha kapott szabadságot egyáltalán –, és te egyedül maradsz az anyai teendőkkel (látod, a nevében is ott van, a te feladataid). Teszed a dolgod a gátvágásoddal/császárhegeddel, a kisebesedett mellbimbóiddal, a megváltozott testeddel. Az önmarcangolásoddal, amiért néha szarul vagy. Holott te akartál gyereket. Mindennél jobban szereted, néha mégis bezárva érzed magad. És végtelenül magányosnak. Annyira, hogy saját magadat sem veszed észre. Pedig ott vagy. Épp elszürkülsz, foszladozol. Ha mégis beszélnél az állapotodról, süket fülekre találsz.

Ha anya jól van, mindenki jól van – elcsépelt lózung, ugye?

Kár, hogy a társadalmunk nincs felkészítve a megvalósítására, a szülés utáni depresszió felismerésére, a közbeavatkozásra. Fontos tudnod: ha rosszallásba, meg nem értésbe ütközöl, az nem téged minősít. Ér szarul lenni. Ér hiányolni – és lehetőség szerint megvalósítani – az énidőt. Például végigdögleni a nappali alvásidőt, és nem elmosogatni. Anyakonty helyett frizuráztatni. Kiöltözni. Fagyit zabálni. Engedélyezd magadnak, hogy megéld az érzéseidet. Önmagadért. Őérte. Ha mindez kevésnek bizonyul, és kilátástalannak érzed a helyzeted, ne szégyellj szakértői segítséget kérni.

Pallagi Marianna

Kárpátalja.ma

Magyar nyelven is elérhető lelki támogatás: EMMA Vonal – ingyenes és anonim lelkisegély kismamáknak, hétfőtől péntekig 10–12 és 21–23 óra között: +36 80 414 565,

weboldal: www.emmavonal.hu

Ukrán vagy angol nyelven elérhető támogatás:

In Touch Ukraine Foundation – anyáknak nyújtott pszichoszociális támogatás:

www.intouchukraine.com