Kárpátalja anno: a macsolai Páva kórus

Egy letűnt világ emléke elevenedik meg, amikor az egykor a Beregszászi Járásban, Macsolán működő Páva kórus történetét idézzük fel.

A szovjet érában szinte minden községben építettek művelődési házat, mely helyt adott a helyi önképző köröknek, színjátszó társulatoknak, kórusoknak, néptánc együtteseknek, szakköröknek, könyvtáraknak és egyéb, művelődési céllal működő kulturális szervezetnek.

Nem volt ez másképpen Macsolán sem, ahol 1979-ben alakult meg a Páva kórus, melynek megszervezője és irányítója a macsolai klub vezetője, Homoki Erzsébet volt.

A kórus 10. évfordulóján egy írás is megjelent a Vörös Zászló 1989. december 9-i számában róluk.

„Minden korosztály képviselve van a 40 tagú kórusban, nemzedékek énekelnek együtt. A 74 esztendős Tóth Béla kezdettől ott van minden próbán, minden fellépésen, a 35 éves Nagy Béla szintén erőssége az együttesnek. A középkorúak, fiatalok mellett ott vannak a legifjabbak is: a 12 esztendős Sőtér István, a hároméves Kardkovács Boglárka és Krajnik Vanda képviselik a legifjabb nemzedéket. Homoki Erzsébet tiszta forrásból, a népköltészet kimeríthetetlen kincsestárából válogatja össze értő kézzel az együttes gazdag repertoárját, amelyben túlnyomórészt élő népdalok szerepelnek. Legutóbb a magyarországi Sződligeten, egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei községben tapsoltak az együttesnek.

– Picinyke a mi klubunk, tenyérnyi a színpada, ha összegyűl a falu népe, alig férünk el. De tiszta szívből énekelünk, ápoljuk, megőrizzük népdalainkat, a szép, tiszta magyar beszéd népszerűsítésére törekszünk – mondja Homoki Erzsébet. Vannak jó vers és prózamondóink az idősebbek között, és nő az utánpótlás mellettük. Nagy Béla is szívesen szaval Sőtér István pedig az iskolások járási vers- és prózamondó versenyén lett első. A szülőföld és a népdalok szeretete vezérli a Páva kórus tagjait. Élő forrásból merítenek, művészeti vezetőjük, szólistájuk egyszemélyben Homoki Erzsébet, akinek gyönyörű szoprán hangját járásszerte megcsodálhattuk már a hatvanas években, hiszen a Beregszászi Népszínház akkori primadonnájaként számos operettben játszott főszerepet. Példamutató, ahogyan a Páva kórust megszervezte, ahogyan foglalkozik előadóművészetének tökéletesítésével. Ő maga tervezte a kórus kosztümjeit, a Kárpátontúli Mezőgazdasági Tudományos Termelési Kutatóintézet igazgatósága pedig felkarolta törekvéseit. A Páva kórus nagy érdeme az, hogy járásunk első magyar folklóregyüttese. Nyomában egymás után alakultak a hasonló kórusok Csomán és Nagybégányban, Beregen és Gáton. Papiban és Bótrágyon, talán népesebbek, talán messzebbre is jutottak, ám a macsolai népdalkórustól senki nem veheti el az úttörőket megillető elsőséget. És még valami: ez a kórus soha nem oszlott fel, ennek soha nem volt hivatásos vezetője, a kicsiny, de lelkes együttest Homoki Erzsébetnek a kultúra iránti szenvedélyes odaadása, szeretete, igazi közösségteremtő ereje tartja össze.”

A fenti felvételen a macsolai Páva kórus tagjai láthatóak az ungvári falumúzeum egyik tornácos házánál. Elől áll középen Homoki Ezsébet.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma