Kárpátalja anno: a sorozat kezdete

A Kárpátalja.ma hírportál állandó olvasói 14 éve követhetik a Kárpátalja anno sorozatot, melyben az elmúlt években mintegy másfélezer írás és fotó jelent meg megidézve Kárpátalja múltját.

A rovat első írásai 2012 augusztusában láttak napvilágot, s azóta is ugyanazzal a céllal jelennek meg hetente: megismertetni az olvasóközönséggel Kárpátalja történelmét, tárgyi, szellemi és szakrális kincseit, bemutatni régmúlt idők kiemelkedő személyiségeit, bepillantást engedni az egykor itt élő egyszerű magyarok és ruszinok hétköznapjaiba.

A sorozat által valóban bejártunk „ungot-berket”: Ugocsától elindulva Bereg vármegyén át eljutottunk a legtávolabbi máramarosi településig, jártunk a verhovinai falvakban, a Kárpátok fenyveseiben éppúgy, mint Munkács utcáin és az Ung partján.

Megannyi történelmi eseménynek, emberi életsorsnak lehettünk szemlélői.

Munkács hét csodája, Rákóczi asztala, az ungvári részeges piac éppúgy terítékre került, mint Fedák Sári bokája, a kárpáti méh, a sajáni savanyúvíz vagy a barkaszói olvasókör.

Az írások mellett régi festmények, rajzok, fekete-fehér képeslapok, megsárgult fényképek segítettek emlékezni a múltra, s megélni a jelent.

Reméljük, hogy a rovat sok örömet és jó érzést okozott olvasóinknak, s ha tehetjük, folyatjuk múltidéző sorozatunkat.

A Kárpátalja.ma 15. születésnapja apropóján pedig néhány régi kedvencet is felelevenítünk.

Ezúttal az egyik első, a rovatban megjelent képet teszünk közé egy rövid leírással Berghammer János beregszászi fotográfustól.

Bereg vármegye ismert fényképésze volt Berghammer János, aki előbb Munkácson, majd Beregszászban nyitott fotószalont. A Vérke-parti városban a Barát utcában, özvegy Síposné házában bérelt helyiséget a fényképészet számára. Családi képeket, portrékat egyaránt készített.

Berghammer részt vett az 1896-os millenniumi kiállításon alkotásaival, ahol a zsűri elismerő oklevéllel jutalmazta meg.

Az ezredévi kiállítást 520 000 négyzetméteren rendezték meg a Városligetben, melyet Ferenc József nyitott meg 1896. május 2-án. A 240 pavilonban kizárólag magyar eredetű tárgyakat, alkotásokat, gyártmányokat és termékeket mutattak be. A Révai Lexikon statisztikája szerint az állandó és időszakos kiállítók száma együttvéve 21310 volt.

A kiállítást 1896 november 3-án zárták be.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma