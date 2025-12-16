Szépírásversenyt rendeztek Beregszászban

A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ szervezésében szépírásversenyt tartottak december 13-án Beregszászban.

A harmadik alkalommal megrendezett megmérettetésnek ezúttal is az Ortutay-központ adott otthont. A szépírásról szóló versenyre idén 5 kategóriában (2–3. osztály, 4–5. osztály, 6–8. osztály, 9–11. osztály és felnőttek) 8 kárpátaljai tanintézmény 50 diákja, valamint 8 felnőtt nevezett be.

A gyermekeket és felkészítő tanáraikat a szervezők nevében Marosi István, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ vezetője köszöntötte. Kiemelte, hogy amit és ahogyan szóban és írásban közlünk, sokat elárul rólunk, a személyiségünkről, ezért nem mindegy, milyen a beszédünk és az írásunk.

Ezt követően a szervezők ismertették a versenyszabályokat, majd a tanulók elfoglalták helyüket a számukra kijelölt asztaloknál, ahol saját korosztályuknak megfelelő nehézségű és szótagszámú szöveget kellett átmásolniuk a kódszámmal ellátott füzetbe.

A versenyzők időkorlát nélkül, a maguk írástempójában végezhették el a feladatot, s a zsűri csak akkor látott neki a munkák értékeléséhez, amikor mindenki elkészült.

Idén a zsűrit Shrek Tímea írónő, Vasas Gyöngyi, a Beregdédai Gimnázium magyar szakos pedagógusa, Marosi István, az Ortutay-központ vezetője, Lődár Andrea, a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum pedagógusa, Kovács Nikoletta, az Ortutay-központ munkatársa, Mahurszki Éva, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum pedagógusa, Simon Mónika, a Beregdédai Gimnázium pedagógusa, Marosi Anita, a Bendász István Görögkatolikus Könyvtár és Levéltár vezetője, Dancs Katalin, a Makkosjánosi Líceum magyar szakos tanára, Csetneki Adrienn, a Verbőci Középiskola pedagógusa és Zeke Zsuzsanna, a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum magyar szakos tanára alkotta.

A zsűri a pontozásnál figyelembe vette az írás összképét, egyenletességét, a vonalvezetést, az írás dőlésszögét, a betűk formázását, a szavak és betűk közötti távolság arányosságot, valamint a helyesírást.

Ezek alapján születtek meg az eredmények, melyek kihirdetésénél a zsűri is értékelte egy-egy mondatban a tanulók munkáját, továbbá felhívták a jelenlévők figyelmét azokra a hibákra, melyeket gyakorlással legközelebb el lehet kerülni.

A zsűri döntése alapján az alábbi helyezések születtek:

A 2–3. osztályosok között első helyet szerzett Szteblák Máté (Barkaszói Líceum, 2. osztály, felkészítő: Hegedűs Katalin), második lett Szabó Benett Noel (Barkaszói Líceum, 3. osztály, felkészítő: Tóth Lívia), harmadikként végzett Sztrocsák Orsolya (Dédai Gimnázium, 3. osztály, felkészítő: Popovics Gréta),

A 4–5. osztályosoknál első lett Vascsák Jázmin (Beregszászi Bethlen Gábor Líceum, 5. osztály, felkészítő: Barta-Nyistyák Gabriella), második helyet szerzett Popovics Emília (Dédai Gimnázium, 4. osztály, felkészítő: Simon Mónika), harmadik helyezést ért el Torzsás Sztella (Beregszászi Bethlen Gábor Líceum, 5. osztály, felkészítő: Barta-Nyistyák Gabriella).

A 6–8. osztályosok kategóriájában első helyezést ért el Tóth Vivien (Sztojka-líceum, 7. osztály, felkészítő: Zeke Zsuzsanna), második lett Báki Dominika (Dédai Gimnázium, 8. osztály, felkészítő: Vasas Gyöngyi), harmadikként végzett Székely Anna (Verbőci Középiskola, 7. osztály, felkészítő: Palkó Valéria

A 9–11. osztályosoknál első helyezést ért el Kota Debóra Antigoné (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum, 11. osztály, felkészítő: Huszti-Kacsur Andrea), második lett Domokos Bernadett (Nevetlenfalui Középiskola, 9. osztály, felkészítő: Banka Ildikó), harmadikként végzett Pallagi Patrícia (Dédai Középiskola, 9. osztály, felkészítő: Vasas Gyöngyi).

A felnőttek kategóriájában első helyezést ért el Banka Ildikó, a Nevetlenfalui Középiskola pedagógusa, második lett Palkó Valéria, a Verbőci Középiskola tanára, harmadik helyet szerzett Dancs Katalin, a Makkosjánosi Líceum pedagógusa, különdíjban részesült Mahurszky Éva, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum tanítója.

Valamennyi résztvevő emléklapban és ajándékban részesült.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma