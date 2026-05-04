Útfelújításról egyeztetett Beregszász polgármestere
Az útjavítások témáját érintő munkamegbeszélés folyt Babják Zoltán beregszászi polgármester irodájában. Az egyeztetésen részt vett Huszár Péter első polgármester-helyettes, valamint Bohdan Szics, a Kárpátaljai Infrastruktúra-helyreállítási és Fejlesztési Szolgálat vezető mérnöke.
A találkozó részleteiről a városvezető számolt be a Facebook-oldalán.
„Áttekintettük az M–24-es út fenntartásának helyzetét, főként a Jánosi és Beregszász közötti szakaszt, illetve a városon belüli részeket, köztük a Bohdan Hmeljnickij utcát is”
– írta Babják Zoltán.
A polgármester emlékeztetett rá, hogy Beregszász városán jelentős teherforgalom halad át, így az utak karbantartása a közlekedés kényelme és biztonsága szempontjából is fontos.
„Bohdan Szics elmondta, hogy a munkák üteme jelenleg attól függ, milyen gépek állnak rendelkezésre, hiszen ezek egyszerre több helyszínen dolgoznak a megyében”
– olvasható a bejegyzésben.
Babják Zoltán azt ígéri, hogy hamarosan elkezdődik az útburkolat felmarása a Bohdan Hmeljnickij utcai vasúti átjáró és az asztélyi határátkelő közötti szakaszon.
„Ez az első lépés a későbbi átfogó felújítás előtt”
– tette hozzá a polgármester.