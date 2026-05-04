Útfelújításról egyeztetett Beregszász polgármestere

Az útjavítások témáját érintő munkamegbeszélés folyt Babják Zoltán beregszászi polgármester irodájában. Az egyeztetésen részt vett Huszár Péter első polgármester-helyettes, valamint Bohdan Szics, a Kárpátaljai Infrastruktúra-helyreállítási és Fejlesztési Szolgálat vezető mérnöke.

A találkozó részleteiről a városvezető a Facebook-oldalán.

„Áttekintettük az M–24-es út fenntartásának helyzetét, főként a Jánosi és Beregszász közötti szakaszt, illetve a városon belüli részeket, köztük a Bohdan Hmeljnickij utcát is”

– írta Babják Zoltán.

A polgármester emlékeztetett rá, hogy Beregszász városán jelentős teherforgalom halad át, így az utak karbantartása a közlekedés kényelme és biztonsága szempontjából is fontos.

„Bohdan Szics elmondta, hogy a munkák üteme jelenleg attól függ, milyen gépek állnak rendelkezésre, hiszen ezek egyszerre több helyszínen dolgoznak a megyében”

– olvasható a bejegyzésben.

Babják Zoltán azt ígéri, hogy hamarosan elkezdődik az útburkolat felmarása a Bohdan Hmeljnickij utcai vasúti átjáró és az asztélyi határátkelő közötti szakaszon.

„Ez az első lépés a későbbi átfogó felújítás előtt”

– tette hozzá a polgármester.

