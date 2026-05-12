Németországból érkezett tenyészalpaka Szinevérre

Új különleges lakóval gyarapodott a Szinevéri Biopark: egy ritka tenyész hím alpaka érkezett Németországból. Az állat jelenleg alkalmazkodik új környezetéhez és ismerkedik a csordával.

A biopark tájékoztatása szerint a hímalpakát hamarosan bevonják a tenyésztési programba. A szakemberek abban bíznak, hogy a jövőben ritka és kiváló genetikai állományú utódok születhetnek.

Az állat számára természetközeli körülményeket biztosítottak, hogy minél könnyebben megszokja új élőhelyét. A park munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik az alpaka állapotát és viselkedését.

A Szinvéri Biopark 2022 elején nyitotta meg kapuit. Azóta alpakák, lámák, tevék, szarvasok, farkasok és számos más állat él itt olyan környezetben, amely a természetes élőhelyükhöz hasonlít.

A parkban kiemelt figyelmet fordítanak az állatok gondozására, a megfelelő tartási körülményekre és a tenyésztési programok fejlesztésére. Az új tenyészalpaka érkezését fontos lépésnek tartják az alpakaállomány genetikai minőségének javításában.

