Kárpátalja ma: a „Kalina” néprajzi múzeum

A Técsői járásban található Alsókálinfava (Kalini) község egyik különleges kulturális értéke a Jurij Kucin által létrehozott „Kalina” néprajzi múzeum. A magángyűjteményben több ezer, a kárpátaljai emberek egykori mindennapjait bemutató tárgyat őriznek.

A gyűjtemény története a múzeum alapítójának régi tárgyak iránti érdeklődésével kezdődött. Kucin olyan használati tárgyakat gyűjtött össze, amelyek egykor a falusi háztartások és gazdaságok mindennapi részét képezték. Ma régi viseletek, hímzések, terítők, edények, mezőgazdasági eszközök, hangszerek, fegyverek és egyéb néprajzi emlékek is megtalálhatók a múzeumban.

A kiállított tárgyak Técső vidékének egykori életmódjáról, munkájáról és hagyományairól adnak képet. A múzeumban olyan relikviák is vannak, amelyeket Kárpátalja történetének ismert személyiségeihez és eseményeihez kötnek. A gyűjtemény egyik darabját például Avgusztin Volosin egykori székeként tartják számon.

A „Kalina” múzeum a „Técső vidéke – Ukrajna sóőrzője” elnevezésű turisztikai projekt részeként is bemutatja a térség kulturális örökségét. A projekt célja, hogy a Técsői járás természeti és történelmi értékei mellett a helyi hagyományokra és néprajzi örökségre is felhívja a figyelmet.

A Técsői Járási Katonai Közigazgatás nyomán

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