Kárpátalja ma: életet lehelnek a dolhai várkastélyba

A Teleki-kastély – vagy elterjedtebb nevén dolhai várkastély – nevét arról a nemesi családról kapta, amelyik az 1600-as évek végén letette az épület alapjait. Az évszázadok során többször lerombolták, majd újjáépítették, átépítették. Végleges formáját 1798-ra nyerte el.

A Teleki család birtoka a csehszlovák uralom alatt cseh kézbe került, körzeti kórházzá alakították, majd 1946-tól az Ilosvai Járási Kórház tüdőbeteg-gondozó intézetét rendezték be a kastélyban.

Az épületen az utóbbi 100 évben gyakorlatilag semmilyen felújítást nem végeztek – számolt be a TV21 Ungvárnak Andrij Szvitlinec, az Ilosvai Történelmi és Helytörténeti Múzeum igazgatója. A várkastély több része is eredeti állapotában maradt fenn. A parkban még 600 éves fák is találhatók.

A Dovge Castrum Art ukrán projekt célul tűzte ki, hogy növelje a térség turisztikai vonzerejét– számol be erről Mihajlo Stefanyo projektmenedzser. Ezt úgy akarják elérni, hogy számos program megszervezésével életet lehelnek a várkastélyba. Hamarosan különböző képzéseket és mesterkurzusokat indítanak az épület falai között, mint például a fazekasság, a kézi kovácsolás, a kosárfonás. A kastély területén annak múltját bemutató történelmi pannókat fognak elhelyezni. Tavasszal „plein air”-t szerveznek, és megnyitják a kastélyban az első galériát. Nyáron a középkori kultúráé lesz a főszerep.

Viktor Szimkanics polgármester szerint a dolhai közösség képviselői szeretnék eredeti pompájában visszaállítani a várkastélyt, azonban a közel 100 éve érintetlen épület felújítására még nem találtak forrást.

