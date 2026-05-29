Zelenszkij: Ismét nagyszabású légitámadásra készül Oroszország

Újabb nagyszabású orosz légitámadásra figyelmeztetett Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök hírszerzési információkra hivatkozva beszélt a lehetséges támadásról Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében.

Az államfő kéri a lakosságot, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légiriadót.

Mint fogalmazott, a légierő és a légvédelem minden egysége készenlétben áll a nap 24 órájában, a hét minden napján. Az állam számára prioritásként jelölte meg a védelmi képességek fokozását.

Volodimir Zelenszkij ismét köszönetet mondott az Ukrajnát támogató országoknak. Felhívta a figyelmet a PURL program fontosságára, melynek finanszírozása többségében az európai partnerektől függ. A program kiemelt célja a Patriot légvédelmi rendszer rakétáinak beszerzése, amiben ezúton is az Egyesült Államok hathatós segítségét kérte.

„Reméljük, hogy Ukrajna meghallgatásra talál”

– zárta sorait az elnök.

Nyitókép: korábbi felvétel, Facebook/Volodimir Zelenszkij

