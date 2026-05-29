Zelenszkij: Ismét nagyszabású légitámadásra készül Oroszország
Újabb nagyszabású orosz légitámadásra figyelmeztetett Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök hírszerzési információkra hivatkozva beszélt a lehetséges támadásról Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében.
Az államfő kéri a lakosságot, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légiriadót.
Mint fogalmazott, a légierő és a légvédelem minden egysége készenlétben áll a nap 24 órájában, a hét minden napján. Az állam számára prioritásként jelölte meg a védelmi képességek fokozását.
Volodimir Zelenszkij ismét köszönetet mondott az Ukrajnát támogató országoknak. Felhívta a figyelmet a PURL program fontosságára, melynek finanszírozása többségében az európai partnerektől függ. A program kiemelt célja a Patriot légvédelmi rendszer rakétáinak beszerzése, amiben ezúton is az Egyesült Államok hathatós segítségét kérte.
„Reméljük, hogy Ukrajna meghallgatásra talál”
– zárta sorait az elnök.
Nyitókép: korábbi felvétel, Facebook/Volodimir Zelenszkij