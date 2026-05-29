Garanciát vár Magyar Péter az ukrajnai magyar nyelvhasználat kérdésében

Garanciát szeretnénk kapni arra, hogy a százezer Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhatja az anyanyelvét az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban – fogalmazott Magyar Péter Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével közösen tartott brüsszeli, pénteki sajtótájékoztatóján.

A miniszterelnök kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: nem volt semmilyen „link” a magyar források felszabadítása és Ukrajna uniós csatlakozása vagy az első fejezet megnyitása között.

Hangsúlyozta, az ukrán és a magyar fél között szakértői szinten már zajlanak a tárgyalások. Kiemelte,

készítettek egy 11 pontos, jellemzően oktatási, kulturális és nyelvi jogokról szóló javaslatot, ennek a teljesítését várják el az ukrán féltől.

Technikai szinten nagyon biztatók a tárgyalások – közölte, megjegyezve, reméli, hogy hamarosan lezárják az egyeztetéseket, és Ukrajna garanciát ad rá, hogy a 11 pontot átülteti a saját jogszabályaiba. Ezt követően létrejöhet egy hivatalos találkozó a két ország külügyminiszterei között – tette hozzá.

Kiemelte, továbbra is fenntartja azt az ajánlatát, hogy ezen ügyek lezárása után valahol Ukrajnában, de lehetőleg Kárpátalján szívesen találkozik egy politikai megállapodásra az ukrán elnökkel. „Készek vagyunk egy új fejezetet nyitni, szerintem

itt az ideje egy új fejezetet nyitni a magyar–ukrán kapcsolatokban.

Mi minden szomszédunkkal szeretnénk jó viszonyban lenni” – jelentette ki.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

