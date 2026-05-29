Románia bezárta a konstancai orosz konzulátust
Nemkívánatos személynek minősítette az orosz konzult és bezárta a konzulátust Románia a Fekete-tenger partján fekvő Konstancában. A román hatóságok döntésének hátterében az ukrán határhoz közeli Galacon történt incidens áll – jelentette be Nicușor Dan államfő.
Mint arról korábban írtunk, péntek hajnalban egy eltévedt orosz drón csapódott egy tízszintes társasház tetejébe Galacon. A lakók közül ketten könnyebben megsérültek.
A román államfő hangsúlyozta, hogy teljes felelősség terheli Oroszországot a súlyos incidens miatt. Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök a konstancai konzulátus felszámolása mellett további szankciók bevezetését is javasolta bukaresti orosz diplomaták ellen.
A román kormány több intézkedést is tett az ország dél-keleti, potenciálisan veszélyeztetett területeinek védelme érdekében.
Forrás: zn.ua