Románia bezárta a konstancai orosz konzulátust

Nemkívánatos személynek minősítette az orosz konzult és bezárta a konzulátust Románia a Fekete-tenger partján fekvő Konstancában. A román hatóságok döntésének hátterében az ukrán határhoz közeli Galacon történt incidens áll – jelentette be Nicușor Dan államfő.

Mint arról korábban írtunk, péntek hajnalban egy eltévedt orosz drón csapódott egy tízszintes társasház tetejébe Galacon. A lakók közül ketten könnyebben megsérültek.

A román államfő hangsúlyozta, hogy teljes felelősség terheli Oroszországot a súlyos incidens miatt. Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök a konstancai konzulátus felszámolása mellett további szankciók bevezetését is javasolta bukaresti orosz diplomaták ellen.

A román kormány több intézkedést is tett az ország dél-keleti, potenciálisan veszélyeztetett területeinek védelme érdekében.

Forrás: zn.ua

