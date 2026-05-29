A tavaszi fagyok miatt veszélybe került az idei gyümölcsszezon Ukrajnában

Az áprilisi szokatlanul hideg időjárás jelentős károkat okozott Ukrajna gyümölcs- és bogyósgyümölcs-termelésében. A legnagyobb veszélyben a kajszi, az őszibarack, a korai cseresznye, valamint a korai szamóca termése van – számolt be róla az RBK–Ukrajina.

Makszim Hopka, az Ukrán Agrárüzleti Klub elemzője szerint a tavaszi fagyok hatása elsősorban a szezon elején lesz érezhető, amikor a piac kínálata még korlátozott.

„Különösen veszélyeztetettek a kajszibarack, az őszibarack, a korai cseresznye és a korai szamóca. Ez főként a szezon első heteiben okozhat problémát, amikor a piac még nincs kellően ellátva” – fogalmazott a szakértő.

Hozzátette, hogy a terméskiesés miatt a kajszi és az őszibarack akár hiánycikké is válhat. Az árak alakulása nagyban függ majd az import mennyiségétől és az ellátási lehetőségektől.

A témában megszólalt Oleh Pendzin, az „Economic Discussion Club” ügyvezető igazgatója is. Véleménye szerint ugyanakkor a gyümölcshiány nem jelent majd kritikus problémát a lakosság számára, mivel ezek nem alapvető élelmiszerek.

„Málna, cseresznye vagy kajszi nélkül lehet élni. Kenyér, burgonya, zöldség vagy gabonafélék nélkül viszont nem” – hangsúlyozta.

A szakértő szerint amennyiben az ukrán termés nem fedezi a keresletet, az ország várhatóan növeli a gyümölcsimportot Törökországból és a közép-ázsiai országokból.

A gazdák ugyanakkor abban bíznak, hogy a későbbi gyümölcsfajták termését már nem sújtják újabb időjárási szélsőségek, így a szezon második felében stabilizálódhat a kínálat és az árszint.

