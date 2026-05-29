Késsel sebesítette meg férjét egy nő Tiszaújlakon

A rendőrök őrizetbe vettek egy 40 éves nőt, aki egy családi veszekedés során késsel megsebesítette férjét.

Május 28-án az esti órákban a mentőszolgálat értesítette a rendőrséget arról, hogy mellkasi szúrt sérüléssel kórházba szállítottak egy 53 éves férfit a Beregszászi járásban található Tiszaújlak településről.

Az eset körülményeinek tisztázására a Beregszászi Járási Rendőrkapitányság 1-es számú részlegének nyomozócsoportja vonult ki a helyszínre. A rendőrök megállapították, hogy a sérülést a férfi 40 éves felesége okozta.

A a házaspár között szóváltás alakult ki, amely tettlegességig fajult. A nő a vita hevében egy konyhakéssel mellkason szúrta férjét.

A sértettet jelenleg a járási kórház sebészeti osztályán ápolják, állapota stabil.

A helyszíni szemle során a rendőrök lefoglalták a bűncselekmény elkövetéséhez használt kést. A nőt a hatályos büntetőeljárási törvény alapján őrizetbe vették, és ideiglenes fogdába helyezték.

Az ügyben szándékos súlyos testi sértés miatt indult eljárás. A gyanúsítottat 5-től 8 évig terjedő szabadságvesztés fenyegeti. A nyomozás továbbra is folyamatban van.

Kárpátalja.ma

