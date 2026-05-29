Öngyilkos lett egy 26 éves járőr Rivnében

Öngyilkosságot követett el egy 26 éves járőr május 29-én reggel a Rivnei Megyei Járőrrendőrség épületében.

Az esetet Ivanna Lojko, a rendőrség szóvivője is megerősítette. Tájékoztatása szerint jelenleg belső vizsgálat zajlik, a történtek körülményeit a nyomozóhatóság vizsgálja.

Az előzetes információk alapján a rendőr a szolgálati fegyverével lőtte fejbe magát az intézmény mosdójában.

A Ukrajna Állami Nyomozó Irodája közlése szerint az ügyben nem merült fel idegenkezűség gyanúja.

A nyitókép illusztráció

Kárpátalja.ma/zaxid.net

