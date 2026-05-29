Az oroszok újabb támadásokat hajtottak végre péntekre virradóra

Az orosz hadsereg egy rakétával és 232 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban többen megsebesültek, civil infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, és egy három kereskedelmi hajót is találat ért a Fekete-tengeren – jelentették katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 217 drónt semlegesített az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 14 helyszínen az Iszkander típusú ballisztikus rakéta mellett 14 csapásmérő drón is célba talált, 7 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadásának időpontjában néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Az éjszaka az orosz hadsereg célzott dróntámadást hajtott végre a Fekete-tengeren egy Vanuatu zászlaja alatt közlekedő török tulajdonú szárazáru-szállító hajó ellen, a fedélzeten tűz ütött ki, és a legénység két tagja megsebesült – közölte az ukrán haditengerészet Facebook-bejegyzése alapján az Ukrinform hírügynökség. Az ukrán tengeri mentőszolgálat és a haditengerészet összehangolt akciójának köszönhetően a lángokat sikerült gyorsan megfékezni, a sebesülteket kózházba szállították – áll a jelentésben.

Olekszij Kuleba, Ukrajna helyreállítási ügyekért felelős miniszterelnök-helyettese a Telegramon arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán összesen három, a kijelölt tengeri folyosón közlekedő külföldi kereskedelmi hajót ért dróntámadás.

Az orosz csapatok péntekre virradóra ismét légitámadást indítottak Zaporizzsja ellen, a csapások következtében ketten megsebesültek és lakóházak rongálódtak meg – jelentette Ivan Fedorov katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve az RBK-Ukrajina hírügynökség. A megyevezető tájékoztatása szerint a városban négy többlakásos épületben és egyéb építményekben is károk keletkeztek.

MTI

