A policisztás ovárium szindróma, vagyis a PCOS új nevet kapott a szakemberektől. A változás célja, hogy pontosabban tükrözze a betegség valódi természetét.

Sok nő számára a PCOS diagnózisa egyszerre jelent megkönnyebbülést és bizonytalanságot. A tünetek – például a rendszertelen menstruáció, az akné, a fokozott szőrnövekedés, a hajhullás vagy a teherbeesési nehézségek – mögött végre nevet kap a probléma. Az eddig használt elnevezés viszont a szakértők szerint félrevezető volt: a policisztás ovárium kifejezés ugyanis túlzottan a petefészkekre és a cisztákra helyezte a hangsúlyt, miközben a betegség ennél jóval összetettebb.

A PCOS új neve: PMOS

2026 májusában nemzetközi szakmai konszenzus alapján a PCOS új neve PMOS lett, amely a poliendokrin metabolikus ovárium szindróma rövidítése. Az új elnevezés célja, hogy jobban tükrözze: a betegség nemcsak a petefészket, hanem az egész hormonális és anyagcsere-rendszert is érinti.

Mi volt a probléma a régi névvel?

A PCOS elnevezés sok érintett számára megtévesztő volt. Azt hihették ugyanis, hogy csak akkor lehet szó a betegségről, ha ciszták láthatók a petefészkekben, pedig ez nem minden esetben igaz. Az ultrahangon észlelhető apró képletek ráadásul nem klasszikus ciszták, hanem sokszor fejlődésben megakadt tüszők. A szakértők szerint emiatt gyakran háttérbe szorultak a betegség más fontos tünetei és kockázatai, például:

az inzulinrezisztencia,

a hormonális eltérések,

a testsúlyproblémák,

a bőrpanaszok,

valamint a mentális terhek.

Az új, PMOS elnevezés tehát abban segíthet, hogy az érintettek panaszait komolyabban vegyék, és a betegség ne csupán nőgyógyászati problémaként jelenjen meg. A cél az, hogy az ellátás jobban figyelembe vegye az anyagcsere-, hormonális és mentális egészségi szempontokat is.

Mit jelent pontosan a PMOS?

Az új név három fontos területre utal:

a poliendokrin összetételi tag arra, hogy több hormonrendszer is érintett,

a metabolikus az anyagcserezavarok szerepét hangsúlyozza,

az ovárium pedig továbbra is jelzi a petefészek érintettségét.

A PMOS egy krónikus hormonális és anyagcsere-állapot, amely világszerte emberek millióinak okoz kínzó panaszokat. Magyarországon becslések szerint akár félmillió nő is érintett lehet.

Ezek a tünetek kelthetnek gyanút

A tünetek egyénenként nagyon eltérőek lehetnek, de az érintettek leggyakrabban ezekre panaszkodnak:

rendszertelen vagy kimaradó menstruáció,

teherbeesési nehézség,

fokozott szőrnövekedés,

akné és zsíros bőr,

hajhullás,

túlsúly és elhízás,

illetve inzulinrezisztencia.

Az állapot korai felismerése azért is kulcsfontosságú, mert kezeletlenül, hosszabb távon növelheti a 2-es típusú cukorbetegség, a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri problémák, illetve a méhnyálkahártyát érintő betegségek kockázatát is.

Érinti-e az új név a kezelést?

A névváltozás nem jelenti azt, hogy új betegségről lenne szó. Azok, akik korábban PCOS-diagnózist kaptak, továbbra is ugyanazzal az állapottal élnek, csak annak pontosabb lett az elnevezése. A diagnózis felállításakor az orvosok továbbra is figyelembe veszik:

a menstruációs ciklust,

a hormoneredményeket,

a tüneteket,

valamint szükség esetén az ultrahangleletet.

A kezelést pedig továbbra is személyre szabottan írják majd elő: szerepet játszhat az életmódváltás, a rendszeres mozgás, az étrendi változtatás, a gyógyszeres kezelés vagy a termékenységi támogatás is.

Forrás: hazipatika.com

