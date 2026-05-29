Ikonikus beregszászi üzletek és kávézók kerültek eladósorba

Az utóbbi időben több, Beregszász számára ikonikusnak számító kereskedelmi ingatlant is eladásra kínáltak a városban – számolt be a goloskarpat.info. Olyan, a helyiek körében jól ismert vendéglátóhelyekről és üzletközpontokról van szó, amelyek még néhány éve is stabil és jövedelmező vállalkozásnak számítottak.

Az eladó objektumok között szerepel a legendás Gabi kávézó, a belvárosban található Grand kávézó, valamint a West adminisztratív és kereskedelmi komplexum, amely az asztélyi határátkelő felé vezető út közelében található.

A goloskarpat.info tájékoztatása szerint a Gabi kávézó a 90-es években szinte kultikus helynek számított Beregszászban. Családok jártak oda házi süteményekért, fagylaltért – amelyet a magyarországi mintára gombócokban szolgáltak fel.

Az idő azonban változik: ma már az egykor legendás kávézó is eladósorba került. Az ingatlan ára 99 ezer dollár.

A helyszín rendkívül kedvező: az épület az 5-ös számú iskola, a posta, a buszmegálló és a római katolikus templom közelében található. A környék mindig forgalmas, ezért az üzleti potenciál továbbra is jelentős, ugyanakkor az épület korszerűsítésre szorul.

Szintén eladó egy másik vendéglátóhely, a Sztefanik utcai Grand kávézó is. Bár nem vált olyan legendássá, mint a Gabi, egykor ez is népszerű találkozóhely volt. Az ára ennek megfelelően alacsonyabb: 66 ezer dollár.

A legnagyobb visszhangot azonban a West komplexum eladása váltotta ki – írja a goloskarpat.info. Az ingatlan több mint 1678 négyzetméteres, és mintegy 839 ezer dollárért kínálják, ami körülbelül 500 dollárt jelent négyzetméterenként. A kereskedelmi ingatlanpiacon ez az ár a méretet és az elhelyezkedést figyelembe véve viszonylag alacsonynak számít.

A városban ugyanakkor számos más kereskedelmi ingatlant is árulnak: raktárakat, moteleket, ipari bázisokat, farmokat és üzlethelyiségeket. A kínálatban kisebb kávézók mellett több ezer négyzetméteres ipari komplexumok is szerepelnek.

Eladó például a Muzsalyi úton található egykori Barva (később Prima) bevásárlóközpont is 180 ezer dollárért. A szakértők szerint azonban egy újabb szupermarket működtetése ezen a helyen nehéz lenne, mivel a közelben található ATB áruház vonzza a helyi és környékbeli vásárlók többségét.

A goloskarpat.info arról is beszámolt, hogy Beregszászban működő vállalkozásokat is kínálnak eladásra: pékséget, ivóvíz-palackozó üzemet, benzinkutat és irodát is. Az ilyen komplex üzletek ára azonban elérheti az 1,1 millió dollárt is.

Évek óta sikertelenül próbálják eladni a vasúti átjáró közelében található NATASA motelkomplexumot is, amelyért 270 ezer dollárt kérnek. A helyszín zajossága és a közeli Praktik áruház, hotel és étterem konkurenciája miatt azonban nehéz vevőt találni rá.

Ezzel szemben sokak szerint biztosabb befektetés lehet a Beregszász peremén található nagy sertéstelep, amely 2200 négyzetméteres és mindössze 160 ezer dollárért kínálják.

Beregszász ugyan közvetlenül a határ közelében fekszik, és a háború kezdete óta viszonylag nyugodt térségnek számít, a remélt gazdasági fellendülés azonban elmaradt. A teljes körű orosz invázió után sok belső menekült érkezett a városba, közülük néhányan lakást vásároltak, kisebb üzleteket vagy kávézókat nyitottak, de a helyiek által remélt nagy befektetési hullám nem következett be – áll a goloskarpat.info tájékoztatásában.

További problémát jelent a kis piac és az alacsony vásárlóerő. Beregszász lakossága jóval kisebb, mint Munkácsé vagy Ungváré, ezért a nagyobb vállalkozások számára korlátozottak a növekedési lehetőségek.

Komoly gondot okoz továbbá a munkaerőhiány is. Nehéz megfelelő szakembereket találni a termelés, a szolgáltatások vagy a logisztika területén. A fiatalok jelentős része külföldre vagy nagyobb ukrán városokba költözött.

A goloskarpat.info tájékoztatása szerint mindezek következtében Beregszász ma különös helyzetben van: bár a város a háború miatt esélyt kapott volna egy gazdasági fellendülésre, a valódi befektetési boom elmaradt. Ehelyett egyre több olyan kávézó, üzletközpont és kereskedelmi ingatlan kerül eladósorba, amelyeket néhány évvel ezelőtt még „aranybányának” tartottak.

Kárpátalja.ma

