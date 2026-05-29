Bemutatták Sztojka Sándor püspök emlékalbumát

A beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Központban május 27-én mutatták be a Sztojka Sándor görögkatolikus püspök életét és munkásságát összefoglaló „Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek” című emlékalbumot.

Mielőtt sor került volna az emlékalbum ismertetésére, Marosi István, az Ortutay-szakkollégium vezetője kiosztotta a 2025/2026-os tanév végén a szakkollégiumot befejező négy hallgató oklevelét. Az általuk átvett okirat nemcsak annak a bizonyítéka, hogy részt vettek a szakkollégiumi foglalkozásokon, hanem azt is igazolja, hogy értékes éveket töltöttek el az Ortutay-kollégiumban, ahol mind a lelki, mind szellemileg fejlődést igyekeztek biztosítani számukra.

A továbbiakban következett az emlékalbum bemutatása.

A karácsfalvai születésű Sztojka Sándor (1890–1943) püspök 11 éven keresztül töltötte be a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye főpásztori székét, de már korábban – püspöki titkárként, pápai káplánként, szentszéki tanácsosként és káptalani helynökként – is jelentős szerepet vállalt az egyházmegye ügyeinek rendezésében.

Életének szűk 53 esztendejében tanújelét adta annak, hogy mennyire szereti görögkatolikus vallását és Kárpátalja minden nemzetiségét. Pedig átélt két világháborút, több hatalomváltást és gazdasági válságot.

Egyházi, állami, nemzetiségi problémák sora nehezítette meg püspöki szolgálatát. Ám ő, ahogy egykor Ilniczky Sándor kanonok mondta róla: „igen sok fáradsággal, körültekintéssel és gondossággal” vezette egyházmegyéjét.

A főpásztor szociális missziója, az egyházi életben, a politikában, az oktatásban és a nevelésben kifejtett tevékenysége méltán tette őt a „legelső ruszinná”, ahogy azt róla gyakran állították.

Egyik utolsó nyilatkozatában ezt mondta: „Ha egyszer nem leszek, megírhatja: hosszú és küzdelmes volt az a politikai út, melyet népem védelmében megharcoltam, de tiszta lelkiismerettel és emelt fővel állíthatom: mindenkor e föld létérdekét szolgáltam.”

Emlékét őrzi a róla elnevezett Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum és a most bemutatásra került album.

Elsőként Luscsák Nílus munkácsi görögkatolikus segédpüspök méltatta az 1932–1943 között egyházfőként tevékenykedő Sztojka püspök életét. „A jó pásztor, akinek szerető szíve volt. Nemcsak egyházi vezető volt, hanem népének atyja is.” – jellemezte egykori elődjét.

Ezután Szepesi Károly ungvári konzul szólt az egybegyűltekhez. Örömét fejezte ki, hogy megjelent a Sztojka püspökről szóló album, melynek kiadását Magyarország Ungvári Főkonzulátusa támogatta.

A következőkben Marosi István hívta fel a jelenlévők figyelmét az Ortutay-központ tudományos és értékmegőrző tevékenységére, melynek jegyében a korábban azonos műfajban megjelent, Ortutay Elemért bemutató kötet után megszületett a Sztojka Sándorról írt emlékalbum. A központ nem titkolt célja, hogy a jövőben még számos hasonló kiadványt állítson össze a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye meghatározó alakjairól. Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik aktív szerepet vállaltak az album elkészítésében. A szerzőnek, Marosi Anitának, a nyomdai előkészítésben részt vevő Temető Ádámnak és a könyv borítóját megtervező, valamint szintén a nyomdai munkálatokban tevékenykedő Halada Katalinnak.

A továbbiakban kerekasztal-beszélgetés formájában mutatták be az emlékalbumot.

Dr. Molnár D. Erzsébet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének tanszékvezető docense töltötte be a moderátor feladatkörét.

Két recenzens értékelte a kiadványt. Először dr. Szolánszky Ágoston, az ungvári Boldog Romzsa Tódor Teológiai Akadémia teológiai tanára mondta el a benyomásait, melyek szerint az albumból jól kirajzolódik Sztojka püspök személyisége. „Egy olyan ember tárul elénk a könyvben található dokumentumok, tények alapján, aki egyesíteni tudta a különböző nyelven beszélő, más vallású embereket. A szíve mindenki felé nyitott volt. A Jóisten kegyelme, szeretete, irgalmassága nyilvánult meg az ő munkássága által.”

Dr. Szakál Imre, a Rákóczi-egyetem rektorhelyettese, a Történelem és Társadalomtudományi Tanszék docense reményét fejezte ki, hogy a bemutatásra kerülő kötet egy távolra mutató törekvés része. „Az, ami az Ortutay-központban zajlik, történész szemmel nézve mindenképp kiemelkedő. Egy emlékezetkultúrának a megnyilvánulása, amelynek segítségével elsajátítjuk a múltunkat. … Sztojka Sándor egy »emlékezethely«. Az emlékezethely az, amelyben megjelenik a múlttal kapcsolatos viszonyulásunk. Amilyen gondosággal az emlékalbum elkészült, nagyon jól mutatja a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyének a múltjához való viszonyulását.”

Végezetül Marosi Anita, a Bendász István Görögkatolikus Könyvtár és Levéltár vezetője, az album szerzője ismertette a kiadvány megírásának a történetét. Elmondta, hogy az album anyagát képező dokumentumok, források, fényképek gyűjtését Sztojka püspök halálának 80. évfordulóján, 2023-ban kezdte meg. A három évig tartó munka gyümölcseként született meg az az album, mely arra törekszik, hogy a történelmi tények mellett megmutassa az egykori egyházfő emberi arcát, igazi jellemét. „A szeretet töltötte be Sztojka püspök egész lényét, hihetetlenül karizmatikus személyiség volt.”

A könyvbemutató zárásaként Demkó Ferenc magyar helynök – aki szintén Karácsfalváról származik – szólt a jelenlévőkhöz. Kiemelte, hogy Sztojka püspök élethivatása, s egyben püspöki jelmondata is az volt, hogy „örömhírt vigyek a szegényeknek”. S ő ezt elvitte szóban, tettekben az egyházmegyéje híveinek. Életprogramként élte meg, hogy a szegényeken segíteni kell, a szenvedő felé segítőkezet kell nyújtani.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

