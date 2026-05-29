Együttműködési megállapodást kötött a Gárdonyi Géza Színház és a beregszászi magyar társulat

Hosszú távú szakmai együttműködési megállapodást kötött a Gárdonyi Géza Színház és a beregszászi Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház. A partnerség célja a magyar nyelvű színházi kultúra értékeinek ápolása és a közönség számára új előadások biztosítása mind Egerben, mind Kárpátalján.

A Gárdonyi Géza Színház vezetése kiemelte, hogy a beregszászi társulat jelenléte gazdagítja majd a színház szakmai életét, ugyanakkor fontos küldetésüknek tekintik, hogy saját előadásaikat is elvigyék a kárpátaljai magyar közönségnek.

Az együttműködés keretében a következő évadtól több közös produkció és vendégelőadás kerül bemutatásra. Kiemelt figyelmet kap ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében a REVIZOR РЕВІЗОР, Gogol klasszikusának újragondolt előadása, amely már elnyerte a közönség tetszését, és a szakmai érdeklődés sem kerüli el, hiszen tavasszal az Országos Színházi Találkozó versenyprogramjában is szerepelhet. A címszerepet Szabó Sebestyén László alakítja.

Egerben látható lesz továbbá a beregszászi társulat emblematikus Tóték című előadása is, amelyet több mint 20 éve mutattak be Vidnyánszky Attila rendezésében. Emellett a Gárdonyi Géza Színház 2026/27-es évadába bekerül a társulat nyári bemutatója is, a gyermekbérletek meglepetés előadásaként. A VOLT EGYSZER EGY… Beregszász című produkció Jókai Mór A cigánybáró című regénye alapján készül, a Gyulai Várszínházzal koprodukcióban. A nemcsak gyerekeknek, de felnőtteknek is szóló mesét ifj. Vidnyánszky Attila rendezi, a látványért Vidnyánszky Alexandra, a bábokért Csapó Attila, a koreográfiáért Kondákor Ajsa Panka, a dramaturgiáért pedig Ugron Zsolna felel. Játsszák: Vass Magdolna, Polyák Anita, Séra Dániel, Cséke Adrienn, Jakab K.Tamás, Fornos D. Júlia, Orosz Melinda, Sőtér István, Ferenci Attila, Gál Natália, Orosz Ibolya, Mónus Dóra, Puskás Gergő, Szabó Imre, Szilvási Szilárd.

A darab különlegességét jól érzékelteti a rendező humoros hiányzási igazolása: a tanárnőnek írt sorokban egy „illegálisan beköltözött macska” és egy váratlan családi utazás történetét meséli el, amely miatt nem tudta elolvasni a kötelező olvasmányt.

Az együttműködés révén a két színház nemcsak színpadon, hanem kulturális hidat is épít Eger és Beregszász között, erősítve a magyar nyelvű színházi kultúra jelenlétét a határon innen és túl.

Kárpátalja.ma

Fotó: Kiss Dániel

