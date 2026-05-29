Tízéves kislányt ütött el az elektromos roller
Egy tízéves kislány szenvedett sérülést csütörtök este a técsői járási Középapsán (Szerednye Vogyane). A rendőrség beszámolója szerint elektromos rollerrel közlekedő kortársai ütötték el.
A baleset alkalmával több kiskorú játszott a település egyik utcájában, és egy elektromos rollert is használtak a gyerekek. A kétkerekű járművet éppen egy 12 éves fiú vezette, amikor a sértett kiszaladt elé az úttestre. A kislányt kórházba szállították, és jelenleg az intenzív osztályon ápolják.
A hatóságok a rollert lefoglalták, és büntetőeljárás keretében nyomozzák a baleset részleteit.
A fiatalkorúakkal foglalkozó ügyosztály munkatársai felvilágosítást tartanak a gyerekek és szüleik körében a hasonló esetek megelőzése érdekében.
