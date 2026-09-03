Medve bóklászott Alsóapsa utcáin
Váratlan vendég érkezett az erdőből a técsői járási Alsóapsára: egy medve bóklászott a község utcáin és a lakosok udvarain.
A ritka eseményről Vitalij Glagola független újságíró közölt felvételt a Telegramon szeptember 3-án.
A medvéről több szemtanú is osztott meg felvételeket az interneten.
A felvételeken látható, ahogy a zavartnak tűnő állat megpróbált kijutni a településről. A ragadozó először átszaladt a település főútján, majd az utcákon kóborolt. A családi házak udvaraira is bemerészkedett.
A vadon élő állatok rendszerint élelem után kutatva vagy természetes élőhelyük megzavarása miatt ereszkednek le a hegyvidéki és hegyaljai településekre.
(Nyitókép: képernyőfelvétel (forrás: Vitalij Glagola)
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