Medve bóklászott Alsóapsa utcáin

Váratlan vendég érkezett az erdőből a técsői járási Alsóapsára: egy medve bóklászott a község utcáin és a lakosok udvarain.

A ritka eseményről Vitalij Glagola független újságíró közölt felvételt a Telegramon szeptember 3-án.

A medvéről több szemtanú is osztott meg felvételeket az interneten.

A felvételeken látható, ahogy a zavartnak tűnő állat megpróbált kijutni a településről. A ragadozó először átszaladt a település főútján, majd az utcákon kóborolt. A családi házak udvaraira is bemerészkedett.

A vadon élő állatok rendszerint élelem után kutatva vagy természetes élőhelyük megzavarása miatt ereszkednek le a hegyvidéki és hegyaljai településekre.

(Nyitókép: képernyőfelvétel (forrás: Vitalij Glagola)

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