A Técsői járás nemcsak természeti szépségeiről és gazdag múltjáról ismert, hanem egyedülálló gasztronómiai örökségéről is. A Taracközi kistérségben a hagyományok ma is élnek: az itt élők generációról generációra adják tovább azokat az ízeket és tudást, amelyek a vidék sajátos arculatát határozzák meg.

A térség egyik legrégebbi hagyománya a juhtenyésztés, amely évszázadokon át meghatározta a helyiek életét. A juhok nem csupán megélhetést biztosítottak, hanem a mindennapok és az ünnepek szerves részévé is váltak. Taracközön, Nagykriván és Szentmihálykörtvélyesen ma is vannak olyan családok, amelyek továbbviszik ezt az örökséget, megőrizve a természet iránti tiszteletet és a mesterség iránti elhivatottságot.

A gazdák nemcsak állattartók, hanem a hagyományos tudás őrzői is. Tapasztalataik a juhgondozásról és a sajtkészítés fortélyairól generációkon át csiszolódtak. A helyben készült juhtúró (brinza), az ordasajt (vurda) és a különféle érlelt sajtok a térség jellegzetes termékei közé tartoznak.

A tavasz különleges időszak a kistérségben. Ilyenkor hajtják ki először a nyájakat a hegyi legelőkre. A térség zöld lankáin megkezdődik az új szezon. A látogatók ebben az időszakban nemcsak a táj szépségét élvezhetik, hanem meg is kóstolhatják a helyben készült sajtokat.

A helyi konyhán hagyományos különlegességek is készülnek. A puliszkával és juhtúróval készült ételek, a friss ordasajt fokhagymával vagy zöldhagymával, valamint a sajtos specialitások mind a térség gasztronómiai identitását tükrözik.

A Taracközi kistérségben a sajtkészítés folyamatát is megnézhetik az érdeklődők. A látogatók betekintést nyerhetnek a fejés, az alvasztás és a sajtkészítés lépéseibe. Erre a legalkalmasabb időszak a tavasz, mivel nyár elején a nyájak már a magashegyi legelők felé veszik az irányt.

A térség gasztronómiai kínálata azonban nem merül ki a tejtermékekben. A helyi borászat is jelentős hagyományokkal rendelkezik. A kistermelők saját termesztésű szőlőből készítenek borokat, amelyek egyre szélesebb körben ismertek.

A Taracközi kistérség így nemcsak turisztikai célpont, hanem egy olyan hely, ahol a hagyomány, a természet és az ízek szorosan összekapcsolódnak. A látogatók számára lehetőséget kínál arra, hogy közvetlen tapasztalatot szerezzenek a helyi kultúráról és gasztronómiáról.

A közlemény alapjául szolgáló információkat Prodan Olekszandr, a Taracközi Községi Tanács első helyettese biztosította.

Forrás: a Técsői Járási Katonai Közigazgatás nyomán

