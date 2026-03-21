Virágzik a magnólia Munkácson

Virágba borult a japán liliomfa (magnolia kobus) Munkácson – adta hírül a mukachevo.net hírportál március 20-án.

A magnóliákat nemcsak a belvárosban, hanem a város parkjaiban, terein és utcáin is meg lehet tekinteni.

Az egzotikus fa virágzása jellemzően március közepére, illetve április elejére esik. A növény virágainak színe a fehértől a lilán át sok árnyalatot felvonultathat. A magnólia 240 ismert fajából Kárpátalján körülbelül egy tucatnyi fordul elő.

A következő hetekben a városban megkezdődik a szakura virágzása is, amely hagyományosan sok turistát vonz Munkácsra.

