Kárpátalja ma: Vucskómező függőhídja

Felújították a vucskómezői függőhidat. Erről az Ökörmezői kistérség adott hírt a Facebook-oldalán, amihez hangulatos fotókat is csatoltak.

Vucskómező (Vucskove) jelenleg a Huszti járáshoz, korábban az Ökörmezői járáshoz tartozott. A falu mellett folyik a Nagy-ág (Rika) patak.

A patak feletti hídra ráfért a felújítás. Az ehhez szükséges anyagot az Ökörmezői kistérség állta, a munkát pedig helyiek végezték el. A kistérség Oleh Juriknak külön megköszönte az aktív részvételt a munkálatban.

Vucskómező híres gejzírjéről és méhészetéről is.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó:

A vucskómezői gejzír

Méhészfesztiválra készülnek az Ökörmezői járásban

Hideg vizű gejzír az Ökörmezői járásban

Piihenőhely a gejzír mellett

Egyre népszerűbb a vucskómezői gejzír





