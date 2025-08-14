Kárpátalja ma: Vucskómező függőhídja
Felújították a vucskómezői függőhidat. Erről az Ökörmezői kistérség adott hírt a Facebook-oldalán, amihez hangulatos fotókat is csatoltak.
Vucskómező (Vucskove) jelenleg a Huszti járáshoz, korábban az Ökörmezői járáshoz tartozott. A falu mellett folyik a Nagy-ág (Rika) patak.
A patak feletti hídra ráfért a felújítás. Az ehhez szükséges anyagot az Ökörmezői kistérség állta, a munkát pedig helyiek végezték el. A kistérség Oleh Juriknak külön megköszönte az aktív részvételt a munkálatban.
Vucskómező híres gejzírjéről és méhészetéről is.
Kapcsolódó:
Méhészfesztiválra készülnek az Ökörmezői járásban
Hideg vizű gejzír az Ökörmezői járásban
Egyre népszerűbb a vucskómezői gejzír