10 élelmiszer, amely tele van cinkkel

A cink az egyik legfontosabb ásványi anyag a szervezetünkben, amely az inzulin alkotórészeként elsősorban a vércukorszint szabályozásában, a növekedésben, illetve a sebgyógyulásban vesz részt.

A cink a szervezetben 2-3 grammnyi mennyiségben van jelen, ezen belül is főleg a haj, a szem, és a férfi nemi szervek tartalmazzák. Hiánya a gyerekeknél törpenövést, a herék elsorvadását okozhatja, felnőtteknél elhúzódó sebgyógyulás, csökkent étvágy és ízérzékelés, letargia, hasmenés, bőrgyulladások jelentkezhetnek. Felnőtteknél napi 8-10 milligramm cinkbevitel jelenti a szükséges mennyiséget. Egy egészséges ember a kiegyensúlyozott étrendjéből elegendő cinkforráshoz jut, ám megfázás esetén ajánlott az extra bevitel, mert lerövidítheti például a nátha lefolyását. Egy 2020-as amerikai kutatás szerint a plusz cinkbevitel 2,25 nappal csökkentheti a megfázás időtartamát.

A cink továbbá segíthet elkerülni a szívbetegségeket, mivel fontos szerepet játszik a szívverés szabályozásában. A kutatók azt is megfigyelték, hogy a cink pozitívan befolyásolta a pajzsmirigy működését túlsúlyos nők körében. Emellett javítja a szem egészségét is, mivel segíthet lelassítani az időskori makuladegeneráció progresszióját. Egy 2020. novemberi, nem ellenőrzött tanulmány szerint, a COVID-19-ben szenvedő emberek jelentős része cinkhiányban is szenved, és a cinkhiányos egyéneknél több szövődmény alakult ki, mint azoknál, akiknél nem volt hiány az ásványi anyagból. (Ugyanakkor a cink szedésének megkezdése a diagnózis felállítása után nem segít.) Ezek után mutatunk tíz élelmiszert, amelyek az Everyday Health szerint a legjobb természetes cinkforrást jelentik.

Osztriga

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) szerint az osztriga nyers formájában 5,5 milligramm cinket tartalmaz, ami azt jelenti, hogy ez a kagylóféle az egyik legkiválóbb forrás. Ráadásul alacsony kalóriatartalmú, osztrigánként mindössze 7 kalória van benne. E mellett tele van más értékes vitaminokkal és ásványi anyagokkal, beleértve a B12-vitamint és a szelént.

Rák és a homár

A rák és a homár is egyaránt kiváló cinkforrás. Az USDA szerint, egy adag főtt alaszkai királyrák 6,5 milligramm, egy kis párolt vagy főtt homár pedig 4,7 milligramm cinket tartalmaz. A Harvard Health Publishing szerint a tenger gyümölcsei kiválóan kiegészítenek minden szívet célzó, egészséges étrendet, noha a lazac és a szardínia fogyasztása a szív egészsége szempontjából hatékonyabb, mint a kagylók.

Húsok

A marhahús, a sertéshús és a csirke nemcsak fehérjével van tele, hanem megfelelő mennyiségű cinket is tartalmaz. Mindössze 1 adag csirkepörkölt, bőr nélküli csirkemellből készítve, 2,13 milligramm cinket tartalmaz. A tojásnak darabonként körülbelül 0,6 milligramm a cink tartalma, de azért nem kell naponta tíz tojást enni, hogy meglegyen az elvárt mennyiség.

Zöldségek

A zöldségek, például a gomba és a kelkáposzta alacsony kalóriatartalmú cinkforrások. Egy csésze szeletelt nyers gomba 0,36 milligramm cinket tartalmaz. A kelkáposzta nagyjából ugyanannyit (0,3 mg) kínál megfőzve egy adagban. Utóbbi sok A-, K-, B6-, és C-vitamint tartalmaz, valamint kalciumot, káliumot, rezet és mangánt is.

Hüvelyesek

A hüvelyesek, például a csicseriborsó, a lencse és a feketebab szintén sok cinket kínálnak, így a vegánoknak is ajánlott a fogyasztásuk. Például egy adag lencse 2,52 milligrammot, a feketebab 1,93 milligrammot, a konzerv csicseriborsó 1,66 milligrammot tartalmaz. A hüvelyesek viszonylag kevés kalória mellett kiváló alacsony zsírtartalmú, magas fehérjetartalmú élelmiszerek, tele vitaminokkal, ásványi anyagokkal és sok élelmi rosttal.

hazipatika.com