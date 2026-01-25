10 étel, amelyben rengeteg a béta-karotin

A béta-karotin egy növényi pigment, amely leginkább a piros, a sárga és a narancssárga gyümölcsökben és zöldségekben található meg nagy mennyiségben. Az antioxidáns hatású béta-karotint a szervezet A-vitaminná alakítja. Az A-vitamin elengedhetetlen egyebek mellett az immunfolyamatokhoz és a különböző fertőzések elleni védekezéshez.

Béta-karotinban gazdag ételek

Sütőtök – Mindössze egyetlen csészényi sütőtökben 17 ezer mikrogrammnyi béta-karotin található. A tök emellett alacsony kalóriatartalmú és magas rosttartalmú.

Édesburgonya – Egy közepes méretű sült édesburgonya több mint 14 ezer mikrogrammnyi béta-karotint rejt. Sok benne továbbá a C-vitamin is.

Sárgarépa – Egy csésze főtt sárgarépában csaknem 13 ezer mikrogrammnyi béta-karotin van. A főtt sárgarépából jobban felszívódik a béta-karotin, mint a nyersből.

Spenót – Egy csésze főtt spenótlevél 11 ezer mikrogrammnyi béta-karotint tartalmaz. A spenót emellett vasban, K-vitaminban és luteinben is gazdag.

Sárgadinnye – Egy csésze sárgadinnye elfogyasztásával 4450 mikrogramm béta-karotinhoz juttatod a szervezetedet. Emellett nagyon sok benne a víz, a C-vitamin és a kálium is.

Római saláta – Egy csészényi aprított, nyers római salátában 2460 mikrogramm béta-karotin rejlik. Sok benne továbbá a folát és a K-vitamin is.

Kelkáposzta – Egy csésze főtt kelkáposztában 2 ezer mikrogrammnyi béta-karotin van. Gazdag továbbá C- és K-vitaminban is.

Kajszibarack – Egy csészényi felezett kajszibarack 1690 mikrogramm béta-karotint rejt. Tele van emellett rosttal, és C-vitaminnal is.

Piros kaliforniai paprika – Egy csészényi párolt kaliforniai paprikával 1660 mikrogrammnyi béta-karotinhoz juttathatod a szervezetedet. C-vitaminban is gazdag, így még inkább támogatja az immunrendszer egészséges működését.

Brokkoli – Egy csésze főtt brokkoliban 1449 mikrogramm béta-karotin rejlik. Emellett rostban, C-vitaminban, K-vitaminban és folátban is igen gazdag zöldség.

Mennyi béta-karotinra van szüksége?

Egy felnőttnek nagyjából 700-900 mikrogramm A-vitamin étrendi bevitele ajánlott naponta, amely körülbelül 8-10 ezer mikrogrammnyi béta-karotinnak felel meg. Fontos tudni továbbá, hogy az étrendi bevitel sokkal biztonságosabb, a gyümölcsökből és zöldségekből származó béta-karotin ugyanis csak akkor alakul át A-vitaminná, ha a szervezetnek éppen szüksége van rá, miközben a táplálékkiegészítőkből származó A-vitamin felhalmozódhat a szervezetben, és nagy dózisban komoly károkat is okozhat.

