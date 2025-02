5 dolog, ami hatásos demencia ellen

Idős emberek ezreit érinti a demencia. A betegséggel járó mentális hanyatlás némiképp lassítható, ha betartunk bizonyos szabályokat.

A demencia emlékezetkieséssel, beszéd- és mozgászavarral, az érzékszervek működésének zavarával, az ítélőképesség csökkenésével és személyiségváltozással járó tünetegyüttes. Ehhez gyakran szorongás, depresszió, téveszmék is társulnak, az önellátó képesség pedig többnyire romlik. Az orvostudomány jelenlegi tudása szerint nem gyógyítható, a gyógyszeres beavatkozások is csak enyhítik a tüneteket, de a betegség előrehaladását nem befolyásolják.

Bizonyos tényezőkön nem változtathatunk, például a genetikánkon, vagy az életkorunkon. Vannak azonban olyan dolgok is, amelyekre érdemes figyelni, hogy elkerülhessük a betegséggel járó szellemi hanyatlást.

Az egészséges étrendnek fontos szerepe lehet a demencia megelőzésében is. A lazachúsban és az olívaolajban is nagy mennyiségben jelen lévő omega-3 zsírsavak a legértékesebb tápanyagok közé tartoznak agyunk számára, míg a teljes kiőrlésű gabonafélék rost- és fehérjetartalma – a bélflórát támogatva – közvetetten hozzájárul az Alzheimer-kór megelőzéséhez. A zöldségekben lévő vitaminok és antioxidánsok is fontosak lehetnek.

A demencia veszélyét a rendszeres alkoholfogyasztás is növelheti. Mivel az italozás számos módon veszélyezteti az egészségünket, érdemes minimalizálni az alkoholfogyasztást, vagy akár teljesen mellőzni azt.

Az aktív életmód számos betegség, így a demencia ellen is hatékony lehet. Egyes kutatások szerint a napi legalább félórás sportolás lényegesen, akár 35 százalékkal csökkentheti a szellemi leépüléssel járó betegség kialakulásának veszélyét.

Kutatások szerint a légszennyezés mértéke is befolyásolhatja a demencia kialakulásának kockázatát. Ugyan a lakóhelyünket nem könnyű varázsütésre megváltoztatni, mégis törekedni kell arra, hogy lehetőség szerint csökkentsük a levegőben lévő károsanyagoknak való kitettséget.

Nem csak a testünket, de az elménket is fontos edzésben tartani annak érdekében, hogy lassítsuk a korral járó mentális hanyatlás mértékét. Segíthetnek az olyan tevékenységek, mint a rejtvényfejtés, a kézműveskedés, sőt akár a hangszeren való gyakorlásnak is jótékony hatása lehet.

Forrás: hazipatika.com