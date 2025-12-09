5 tévhit a felfázásról

Vírus okozza vagy baktérium? És vajon valóban el lehet kapni? Elég egy hideg padon üldögélni hozzá?

A felfázás az egyik leggyakoribb női probléma, mégis rengeteg tévhit kering róla. Nézzük sorra a leggyakoribb kérdéseket – és a válaszokat!

1. „El lehet kapni” a felfázást?

A felfázás hétköznapi név, a valóságban akut hólyaghurutról van szó, amelyet legtöbb esetben baktériumok – például az E. coli – okoznak. Tehát nem „kapjuk el”, mint egy vírust, hanem a – többnyire a szervezetünkben élő – baktériumok jutnak fel a húgycsőbe, és szaporodnak el a hólyagban.

2. Baktérium vagy vírus áll a háttérben?

A hólyaghurut az esetek nagy részében bakteriális eredetű, a vírusos vagy gomba okozta hólyaghurut ritka. Ezért fontos tudni, hogy a kezelés és megelőzés is ehhez igazodik.

3. Ha hideg helyen ülünk, azonnal felfázunk?

Nem közvetlenül a hideg okozza a betegséget, hanem az, hogy a testtájék lehűlése gyengíti a helyi immunvédelmet. Ilyenkor a baktériumok könnyebben megtelepednek a húgyutakban. A hideg tehát nem okozó, hanem kedvező körülmény a fertőzéshez.

4. Miért javasolják, hogy intim együttlét után menjünk vécére?

Szexuális együttlét közben a baktériumok könnyen a húgycsőnyílás közelébe kerülhetnek. Ha utána vizeletet ürítünk, az tulajdonképpen:

„átmossa” a húgycsövet és a hólyagot,

segít kiüríteni a frissen bekerült kórokozókat,

csökkenti a fertőzés kialakulásának esélyét.

5. Csak antibiotikum segíthet?

Nem. A hólyaghurut kezdeti, enyhébb tüneteire léteznek bizonyított hatású növényi gyógyszerek, amelyek segíthetnek elkerülni az antibiotikumhasználatot. A kulcs az, hogy ellenőrzött hatóanyagtartalmú, gyógyszerként engedélyezett készítményt válasszunk – ne házi teákat vagy bizonytalan eredetű kivonatokat.

Gyógynövények, amelyek enyhítik a korai tüneteket

A medveszőlőlevél kivonatának igazolt antibakteriális hatása van, tabletta vagy kapszula formában a legegyszerűbb és legkényelmesebb a használata.

A korai tünetek jelentkezésekor, bőséges folyadékfogyasztással kombinálva sok esetben segíthet elkerülni az antibiotikumot.

A kezelés részeként olyan növényi kombináció is választható, amely fokozza a vizeletürítést, ezzel segítve a baktériumok gyorsabb kiürülését.

A felfázás tehát nem a hidegtől alakul ki, hanem kórokozó baktériumok állnak a fertőzés háttérben. A hideg, a szexuális együttlét és egyéb tényezők csak megkönnyítik a baktériumok dolgát. A korai tünetekre – gyakori vizelési inger, égő, csípő érzés – hatásos, természetes eredetű összetevőket tartalmazó gyógyszerek is rendelkezésre állnak. Ezek segíthetnek elkerülni az antibiotikumkezelést, amely ugyan létfontosságú egy súlyos vagy elhúzódó húgyúti fertőzésnél, indokolatlan alkalmazása azonban kifejezetten hátrányos lehet. A baktériumok ugyanis idővel ellenállóvá válnak az antibiotikumokkal szemben. Az antibiotikum továbbá károsíthatja a bél- és a hüvelyflórát, valamint kellemetlen mellékhatásokat okozhat. Ezért a komplikációmentes felfázás korai szakaszában érdemes a tüneteket más, bizonyított hatású készítményekkel kezelni.

Forrás: hazipatika.com